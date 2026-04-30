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《刀劍神域》尤娜演唱會成真！已故神田沙也加歌聲重現、粉絲淚崩

記者楊智仁／綜合報導

動畫中時間終於和現實重疊，2026 年 4 月 29 日下午 虛構舞台成為真實的感動時刻，《刀劍神域》粉絲熟悉的 AR 擴增實境偶像歌姬「尤娜」，在她劇中登場的那一天正式於現實世界開唱，同時官方也宣布關於《刀劍神域》新劇場版的消息。

▼《刀劍神域》尤娜演唱會成真。（圖／アニプレックス チャンネル ） ▲▼刀劍神域。（圖／アニプレックス チャンネル）

尤娜是《刀劍神域 序列爭戰》劇場版中的 AR 偶像角色，以「歌姬」形象深受粉絲喜愛，角色歌曲演唱皆由已故聲優神田沙也加擔任，與觀眾互動的對話則由接任聲優松田利冴負責，直播於下午 5 點開始，長度約 10 分鐘，尤娜以 3D 模型形式登場，接連演唱〈Ubiquitous dB〉與〈longing〉兩首歌曲，開場時她向觀眾表示「大家～今天謝謝你們來！」，並以熟悉的聲音帶來演出，結尾則留下「真的非常非常謝謝大家！再見囉」的道別，為這場短暫卻深刻的演唱會畫下句點。

值得一提的是，在《刀劍神域 序列爭戰》尤娜登場唱歌的時間大概就是 10 分鐘左右，演出放送後社群上湧現大量感動回憶，「雖然只有兩首，但能再次聽到尤娜的歌聲真的太幸福」、「短短10分鐘卻像傳奇一樣」、「沒想到真的能實現」、「這是一場永遠不會忘記的演唱會」等留言不斷，同時官方也宣布《刀劍神域》完全新作劇場版製作中，7 月公開進一步資訊。

關鍵字：刀劍神域

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