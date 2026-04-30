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柯南動畫30周展台北將登場！五大展區解鎖幕後　重溫經典推理

記者楊智仁／綜合報導

風靡多年的名偵探柯南，電視動畫邁入30年了，為歡慶這個里程碑，正於日本巡迴展【名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展】將於5/9正式於新光三越台北信義新天地A11登場，這也是本展覽首次於海外正式展出，本活動將邀請台灣的粉絲們，一起走進柯南的世界，揭開動畫幕後創作的真相。

▲▼柯南展。（圖／廠商提供）▲▼柯南展。（圖／廠商提供）

【名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展】將著重於動畫後製幕後工作，從最初的企畫、分鏡、作畫、配音到主題曲等，讓粉絲了解動畫建構的過程。展區入口即可看到柯南與眾多角色們一起迎接粉絲的到來～「INTRODUCTION」利用影像讓大家一次回顧30年來的開場畫面，讓大家一起回顧這些年來的點滴回憶。

▲▼柯南展。（圖／廠商提供）▲▼柯南展。（圖／廠商提供）

「＃企劃」展示角色設計稿與美術設定資料等珍貴資料，感受青山老師對設定的堅持與構思；「＃分鏡」展示實際使用過的分鏡複製手稿，上方標示這著各種細節；「＃主題曲」展示30年來的電視動畫及電影主題曲，讓我們一同穿越時空回憶當年的音樂饗宴。「MEMORY SCENE」集合歷年來的精彩名場面，更陳列「新一．小蘭」及「平次．和葉」兩大拍照區，提供觀展者拍照留念。最後還有特別製作的「感謝劇場」及充滿玩心的「NEXT CONAN'S HINT」，都是不可錯過的亮點。

▲▼柯南展。（圖／廠商提供）▲▼柯南展。（圖／廠商提供）

【名偵探柯南 TV動畫播放30週年紀念展】展覽商品區特別引進日本話題商品，分鏡手稿及賽璐珞風手繪彩圖首次入稿，分鏡馬克杯、束口袋等不僅實用，著重線條感的設計也極具特色。賽璐珞風資料夾、壓克力鑰匙圈，帶有手繪感的彩圖更具有收藏價值。現還有觀展必買展覽公式書、週年限定畫冊，充滿童趣的步美圖畫日記等。

場外Café stand本次除了風味水果茶，更提供來場消費者法式馬卡龍及瑪德蓮蛋糕選擇。馬卡龍特別印製角色icon，搭配酸甜內餡滋味，獨一無二的造型，消費還可獲得炫光角色卡。瑪德蓮蛋糕贈送2026年專屬收藏卡，卡片特別精選30年來的名場面。

▲▼柯南展。（圖／廠商提供）▲▼柯南展。（圖／廠商提供）

關鍵字：柯南

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