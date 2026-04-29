《皮克敏》新活動出大包炎上　課長氣瘋：沒花錢憑什麼拿比我多

記者蘇晟彥／綜合報導

《皮克敏 Bloom》（Pikmin Bloom）在台灣爆紅，不少玩家每天都要搶蘑菇、養皮克敏為樂，但近期官方為了紀念電影《超級瑪利歐銀河大冒險》上映所舉辦的活動卻發生大錯誤，儘管緊急祭出補償，但卻發生更荒謬「補償道具亂發送」，讓課金玩家反而收到更少探測器，瞬間在脆上炎上，引起更多人謾罵「我有付錢結果根本沒拿到探測器，沒付錢拿到這麼多，要我以後怎麼支持？」再度引起皮克敏社群討論。

▼《皮克敏 Bloom》與任天堂電影活動出現大炎上。

本次「探測器之亂」活動，源自於全新活動，也就是為紀念電影《超級瑪利歐銀河大冒險》上映所舉辦的活動。玩家只要在電影院類別附近使用探測雷達時，找到的花苗有機率培育成擁有「超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏的金色花苗，蛋活動幾天後官方發現，即使在有「電影院（爆米花）」附近的地方使用探測器，仍有可能無法尋得特殊花苗，已經緊急做出修復，同時針對活動問題也緊急祭出補償，包含

．一般補償：活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家，補償金色電影院花苗 1 個。

．付費探測器補償：活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了付費探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家，補償歸還與受影響次數等量的付費探測器。

在補償發放時，卻發生補償極度不公的分配，有花了幾千塊購買探測器的課金玩家，卻一個都沒收到探測器，反而是沒有花錢的無課玩家，卻瞬間多了幾百個探測器，根本是懲罰真心會為了這遊戲花錢的玩家，官方也正視到此問題，目前也針對此狀況進行了解。

但針對官方的錯誤，不少課金玩家極度失望表示，「花錢結果變小丑」、「我付了50個結果一個補償都沒有」、「花錢買罪受」，但也有爽拿到補償的玩家說，「有補償就很好了，叫什麼叫」、「好爽喔，接下來一年都不用買了！」