ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《皮克敏》新活動出大包炎上　課長氣瘋：沒花錢憑什麼拿比我多

記者蘇晟彥／綜合報導

《皮克敏 Bloom》（Pikmin Bloom）在台灣爆紅，不少玩家每天都要搶蘑菇、養皮克敏為樂，但近期官方為了紀念電影《超級瑪利歐銀河大冒險》上映所舉辦的活動卻發生大錯誤，儘管緊急祭出補償，但卻發生更荒謬「補償道具亂發送」，讓課金玩家反而收到更少探測器，瞬間在脆上炎上，引起更多人謾罵「我有付錢結果根本沒拿到探測器，沒付錢拿到這麼多，要我以後怎麼支持？」再度引起皮克敏社群討論。

▼《皮克敏 Bloom》與任天堂電影活動出現大炎上。

▲▼ 。（圖／皮克敏）

本次「探測器之亂」活動，源自於全新活動，也就是為紀念電影《超級瑪利歐銀河大冒險》上映所舉辦的活動。玩家只要在電影院類別附近使用探測雷達時，找到的花苗有機率培育成擁有「超級瑪利歐鑰匙圈」飾品皮克敏的金色花苗，蛋活動幾天後官方發現，即使在有「電影院（爆米花）」附近的地方使用探測器，仍有可能無法尋得特殊花苗，已經緊急做出修復，同時針對活動問題也緊急祭出補償，包含

．一般補償：活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家，補償金色電影院花苗 1 個。

．付費探測器補償：活動期間內，在符合獲得電影院花苗的條件下使用了付費探測器，卻因本錯誤而未能獲得花苗的玩家，補償歸還與受影響次數等量的付費探測器。

在補償發放時，卻發生補償極度不公的分配，有花了幾千塊購買探測器的課金玩家，卻一個都沒收到探測器，反而是沒有花錢的無課玩家，卻瞬間多了幾百個探測器，根本是懲罰真心會為了這遊戲花錢的玩家，官方也正視到此問題，目前也針對此狀況進行了解。

但針對官方的錯誤，不少課金玩家極度失望表示，「花錢結果變小丑」、「我付了50個結果一個補償都沒有」、「花錢買罪受」，但也有爽拿到補償的玩家說，「有補償就很好了，叫什麼叫」、「好爽喔，接下來一年都不用買了！」

在 Threads 查看

關鍵字：皮克敏PikminBloom

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不准蓋牌！】粿王不倫戀宣判　法院：判決書公開但遮身分

推薦閱讀

《皮克敏》新活動出大包炎上　課長氣瘋：沒花錢憑什麼拿比我多

《轉生史萊姆》劇場版上映倒數！利姆路揭深海陰謀　還有快閃店

買不到就自己做！YouTuber在家親手做記憶體　挑戰過程曝光

任天堂提醒電池風險！Switch放太久恐無法充電　至少半年充一次

《刺客教條Hexe》爆總監接連離職　50人團隊限縮「抹去魔法」

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣　一看超像台北網笑：現實保護傘

大阪卡牌店遭「開車衝撞」洗劫　2分鐘狂搶百張寶可夢卡

《寶可夢風／波》有望成最大規模？　內幕驚爆預告全「同一島」

《暗黑IV》憎恨之王資料片登場　暴雪邀玩家「即刻返回聖休亞瑞」

不只拍電影！日老牌東映成立遊戲品牌　首波3款新作曝光

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《皮克敏》新活動出大包炎上

大阪寶可夢卡牌店遭「開車衝撞」洗劫

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

YouTuber在家親手做記憶體

《寶可夢風／波》有望成最大規模

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

任天堂提醒Switch放太久恐無法充電

任天堂台灣優惠！多款Switch大作下殺

開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活

最新新聞

《皮克敏》新活動出大包炎上

《轉生史萊姆》劇場版上映倒數

YouTuber在家親手做記憶體

任天堂提醒Switch放太久恐無法充電

《刺客教條Hexe》爆總監接連離職

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

大阪寶可夢卡牌店遭「開車衝撞」洗劫

《寶可夢風／波》有望成最大規模

《暗黑IV》憎恨之王資料片登場

不只拍電影！日老牌東映成立遊戲品牌

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366