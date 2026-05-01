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《黎明行者之血》9月發售！13分鐘實機影片秀黑暗奇幻RPG新作

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂與Rebel Wolves共同宣布，黑暗奇幻開放世界動作RPG《黎明行者之血》即將在9月3日於PlayStation®5／Xbox Series X|S／STEAM®平台上發售。同步公開版本情報、宣傳影片及遊戲情報。

▲▼黎明行者之血。（圖／廠商提供）

《黎明行者之血》採Unreal Engine 5開發，舞台設定在14世紀的歐洲，血腥的爭亂撕裂了這片大陸，黑死病也荼毒著倖存者，一群充滿力量的吸血鬼掌握了這個脆弱的時機，並帶來了席捲所有人的巨大變化，玩家將扮演柯恩，一個變成黎明行者的青年，不再是人類，卻也不是完全的吸血鬼，同時擁有兩個世界的強項及弱點。

▲▼黎明行者之血。（圖／廠商提供）

柯恩的家鄉位在喀爾巴阡山脈中的一個神祕地區「桑格拉谷」。玩家將跟隨著柯恩的旅程，看著他對抗統治著桑格拉谷的吸血鬼君主布倫希斯試圖拯救家人，在旅途中，柯恩將締結脆弱的同盟並面臨戲劇化的對峙，在一個所有選擇都會影響故事及遊玩體驗的世界中塑造他的路途。

「Road to Launch」線上直播活動藉由在最新PC版本上錄製的十多分鐘的影片，著重介紹以敘事推進故事進展的開放世界遊戲體驗，玩家將藉此了解如何透過探索解鎖新能力、揭開秘密或面對意料之外且可能影響旅途的挑戰。這支影片也展示了玩家的行動將如何影響山谷內的權力平衡，同時印證本作的核心原則──在《黎明行者之血》中的每個行動都將左右最終結局。

幕後花絮影片中，前UFC冠軍Jan Błachowicz將展示他如何透過動作捕捉演繹本作中的反派角色之一，布倫希斯派的吸血鬼「巴奇爾」，並分享他的實戰經驗如何為遊戲中的戰鬥場面增添真實性。

關鍵字：黎明行者之血

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