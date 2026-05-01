《柯南》新劇場版再創紀錄！觀影人次破500萬、挑戰百億票房

記者楊智仁／綜合報導

人氣動畫《名偵探柯南》劇場版第 29 部作品《高速公路的墮天使》於 10 日在日本正式上映，截至本周 26 日累計票房已突破 79.9 億日圓，不僅逼近 80 億大關，也正式擠進日本影史票房前 100 名排名第 93 位，為後續成績再添動能。

▼《柯南》電影房已突破 79.9 億日圓。（圖／翻攝自推特）

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》上映初期即展現強勁氣勢，首三日動員達 231 萬 8009 人次，票房收入約 35 億日圓，較前作《名偵探柯南：獨眼的殘像》成長 101.8%，創下系列歷代最佳開局。隨後至第二個周末累計觀影人次突破 422 萬，票房達 63 億日圓持續維持高檔表現。進入第三個周末，雖然票房冠軍被新上映的《超級瑪利歐銀河電影》拿下，但《高速公路的墮天使》以來到 79.9 億日圓，累計觀影人次已突破 533 萬。

《名偵探柯南 高速公路的墮天使》以神奈川縣警的白色電單車小隊長「萩原千速」為主角，千速在柯南追逐失控黑色電單車摔落時，騎著白色電單車 Angel 帥氣救援，因此被小蘭稱為「風之女神」，他也是《名偵探柯南》警校組中已殉職的警員萩原研二的姊姊。只是，千速在追逐失控的黑色電單車 Lucifer 時，腦內卻浮現弟弟研二與他同梯好友松田陣平的往事，究竟犯人的真實身分是誰，千速為什麼會想起研二與松田，過去的因緣與本次事件有什麼關聯？而柯南能否解開一連串圍繞神秘電單車事件謎團、揭開真相。