ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

索尼偷偷更新數位憑證　玩家哀號「30天不連」恐鎖住使用權

記者黃冠瑋／綜合報導

關於索尼PlayStation玩家可說是叫苦連天，先是傳出被要求必須透過手機號碼、臉部掃描、身分證年齡驗證，讓用戶操作又多一道繁瑣。如今又有人發現PlayStation在未公告的情況下，悄悄的上架了一個新政策，未來主機必須至少在30天內連網驗證一次，否則玩家所購買數位版遊戲恐沒法遊玩，消息再度引起關注。

▼索尼偷偷更新數位憑證。（圖／翻攝自X／@NotiPlay_）

▲▼索尼偷偷更新數位憑證。（圖／翻攝自X／@NotiPlay_）

根據外媒報導，此次要求是新版DRM更新的一部分，會要求PlayStation數位玩家每30天「簽到」並在線上驗證遊戲授權。如果在「有效期限」內未完成此操作，玩家將被鎖定在相關遊戲之外，這意味著所有透過數位購買的PlayStation遊戲在離線遊玩時都存在有效期限。而這項系統是索尼於3月份偷偷加入，起初是一位歐美玩家發現，部分玩家在主機離線的情況下，有遊戲無法啟動，因此政策才被曝光。

至於索尼為何做出此等政策，就有消息人士做出緩頰，指出索尼的DRM問題並非有意為之，據了解，索尼在修復漏洞時不小心破壞了某些東西，而他們早就知道用戶界面存在混亂的問題，但一直沒覺得很緊急。不論如何，這項改動無疑是所有數位PlayStation玩家，所面臨的最大考驗，一旦SIE決定結束PS5的網路服務時，這些數位版遊戲通通都會作廢，因此也讓玩家想起去年「停止扼殺遊戲」運動理念。

另外，其實不只PlayStation發出這樣改動，事實上在2013年，Xbox就宣布了一項遊戲授權系統，該系統會每24小時檢查一次玩家的主機，以驗證其對每款遊戲的所有權。如果在此期間玩家未能連網，遊戲將無法運作。這項公告在當時無疑是引發了巨大爭議，以至於幾天後，微軟幾乎完全撤回了這些計畫。如今類似情況再次上演，想必又要再次掀起玩家強烈反對行動。

關鍵字：PlayStation索尼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【鬼打牆畫面曝】雲林轎車校門口頻甩尾　噪音擾人居民抓狂

推薦閱讀

《黎明行者之血》9月發售！13分鐘實機影片秀黑暗奇幻RPG新作

索尼偷偷更新數位憑證　玩家哀號「30天不連」恐鎖住使用權

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難　前開發爆料「內部分歧」激烈

《柯南》新劇場版再創紀錄！觀影人次破500萬、挑戰百億票房

《暗黑4》副總監解密「泰瑞爾回歸」　談新職業：野蠻人更ＯＰ

《英雄聯盟》世界冠軍Gumayusi來台見面會　「全程禁拍照」粉絲傻眼

韓媒曝新人王Diable將離隊轉戰NS　兩隊傳啟動交易射手互換

任天堂有望再推動畫電影！環球娛樂行程表曝光　咚奇剛呼聲高

超自然開放世界RPG《異環》全平台公測　首波限定娜娜莉亮相

《刀劍神域》尤娜演唱會成真！已故神田沙也加歌聲重現、粉絲淚崩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Gumayusi來台見面會全程禁拍照

《暗黑4》副總監解密泰瑞爾回歸

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

《皮克敏》新活動出大包炎上

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難

《烏龍派出所》將推全新動畫

《寶可夢冠軍》畫質太爛玩家砲轟

韓媒曝新人王Diable離隊轉戰NS

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

《柯南》新劇場版再創紀錄

最新新聞

《黎明行者之血》確定9月3日發售

索尼偷偷更新數位憑證！

《最後生還者2》喬爾之死陷兩難

《柯南》新劇場版再創紀錄

《暗黑4》副總監解密泰瑞爾回歸

Gumayusi來台見面會全程禁拍照

韓媒曝新人王Diable離隊轉戰NS

行程表曝光！任天堂有望再推動畫電影

超自然開放世界RPG《異環》全平台公測

《刀劍神域》尤娜演唱會成真

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366