索尼偷偷更新數位憑證　玩家哀號「30天不連」恐鎖住使用權

記者黃冠瑋／綜合報導

關於索尼PlayStation玩家可說是叫苦連天，先是傳出被要求必須透過手機號碼、臉部掃描、身分證年齡驗證，讓用戶操作又多一道繁瑣。如今又有人發現PlayStation在未公告的情況下，悄悄的上架了一個新政策，未來主機必須至少在30天內連網驗證一次，否則玩家所購買數位版遊戲恐沒法遊玩，消息再度引起關注。

▼索尼偷偷更新數位憑證。（圖／翻攝自X／@NotiPlay_）

根據外媒報導，此次要求是新版DRM更新的一部分，會要求PlayStation數位玩家每30天「簽到」並在線上驗證遊戲授權。如果在「有效期限」內未完成此操作，玩家將被鎖定在相關遊戲之外，這意味著所有透過數位購買的PlayStation遊戲在離線遊玩時都存在有效期限。而這項系統是索尼於3月份偷偷加入，起初是一位歐美玩家發現，部分玩家在主機離線的情況下，有遊戲無法啟動，因此政策才被曝光。

至於索尼為何做出此等政策，就有消息人士做出緩頰，指出索尼的DRM問題並非有意為之，據了解，索尼在修復漏洞時不小心破壞了某些東西，而他們早就知道用戶界面存在混亂的問題，但一直沒覺得很緊急。不論如何，這項改動無疑是所有數位PlayStation玩家，所面臨的最大考驗，一旦SIE決定結束PS5的網路服務時，這些數位版遊戲通通都會作廢，因此也讓玩家想起去年「停止扼殺遊戲」運動理念。

另外，其實不只PlayStation發出這樣改動，事實上在2013年，Xbox就宣布了一項遊戲授權系統，該系統會每24小時檢查一次玩家的主機，以驗證其對每款遊戲的所有權。如果在此期間玩家未能連網，遊戲將無法運作。這項公告在當時無疑是引發了巨大爭議，以至於幾天後，微軟幾乎完全撤回了這些計畫。如今類似情況再次上演，想必又要再次掀起玩家強烈反對行動。

Hugely terrible DRM has now been rolled out to all PS4 and PS5 digital games. Every digital game you buy now requires an online check-in every 30 days. If you buy a digital game and don't connect your console to the internet for 30 days, your license will be removed. pic.twitter.com/23gU16CIkx — Lance McDonald (@manfightdragon) April 25, 2026