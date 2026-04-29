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買不到就自己做！YouTuber在家親手做記憶體　挑戰過程曝光

記者楊智仁／綜合報導

隨著人工智慧（AI）技術快速發展，對硬體資源的需求大幅提升，記憶體（RAM）價格持續飆升，甚至連CPU、GPU與SSD等相關零組件也同步上漲，使不少一般消費者直呼吃不消。在這波「RAM危機」持續擴大的背景下，一名科技YouTuber選擇用極端方式親手打造記憶體。

▼YouTuber在家親手做記憶體。（圖／CFP）▲三星生產的DDR記憶體。（圖／CFP）

這位名為Dr. Semiconductor的創作者，過去因將自家後院改造成「Class 100無塵室」而引發關注，近期他再度挑戰極限，嘗試在自家工作室中製作DIY記憶體晶片，影片中Dr. Semiconductor詳細展示了記憶體晶片的製作流程。從矽晶圓切割開始，接著在高溫爐中生成約330奈米厚的氧化層，再鋪設黏著層與光阻材料，並透過紫外線曝光進行圖案轉印。隨後透過蝕刻與摻雜等製程，形成電晶體的關鍵結構並進行退火處理以提升導電性。

完成多層沉積與蝕刻後，他再利用模板將鋁材料噴塗至晶片表面，去除多餘部分，最終完成記憶體晶片的基本結構。由於尺寸極小，無法以傳統方式進行測試，他改用電容電壓分析儀（C-V Plotter）進行檢測，結果顯示該DIY晶片可產生約12皮法（pF）的電容值，初步證明實驗成功。

儘管目前成果仍屬小規模原型，但Dr. Semiconductor表示，未來將持續優化製程，並嘗試將多個晶片整合成更大規模的記憶體陣列，最終目標是打造可應用於電腦的實用RAM。

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