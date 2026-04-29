任天堂提醒電池風險！Switch放太久恐無法充電　至少半年充一次

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任天堂提醒鋰電池風險！Switch放太久恐無法充電　至少半年一次

記者楊智仁／綜合報導

新主機除了玩遊戲之外，日常保養也非常重要，不過任天堂近期的一項提醒引發網友熱議，近期官方 X（前Twitter）帳號，針對 Switch 2 的充電與電池維護方式做出說明，提醒玩家避免長時間閒置導致電池損壞，不僅如此，親切的語氣讓網友們笑喊「好像在照顧孩子」，目前吸引超過 500 萬觀看。

▼任天堂提醒Switch 2記得充電。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

任天堂表示，遊戲機等設備內建的鋰離子電池，若長時間處於「未充電、也未使用」的狀態，可能會導致電池無法再次充電，官方建議玩家，至少每半年為主機進行一次充電，以維持電池健康。這項提醒在社群上引發熱烈討論，尤其是官方使用「請幫它充電（してあげてください）」的語氣，更讓不少玩家感到親切。

有網友留言表示「不是單純叫你充電，而是『幫它充電』這種說法很可愛」、「感覺像在照顧自己的孩子一樣」，「別擔心我每天都有帶他去散步」，也有人驚訝表示原來長期不使用真的可能造成電池損壞，「原來會這樣，放著沒用的3DS也該充電了」、「之前一直沒注意，這下要趕快處理」、「舊 Switch 可能有點危險了」。

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