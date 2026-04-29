《轉生史萊姆》劇場版上映倒數！利姆路揭深海陰謀　還有快閃店

記者楊智仁／台北報導

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》上映倒數，「DOMOTO」堂本光一為了本劇場版驚喜獻聲，睽違多年重返動畫配音領域，並首度挑戰劇場版原創關鍵角色。另外，轉生史萊姆系列御用歌姬 TRUE 再度回歸，繼 TV 動畫後獻唱本次劇場版主題曲《ユートピア》。

電影發行商木棉花於台北舉辦特映會現場座無虛席，故事從剛結束【魔國聯邦】開國祭的利姆路等角色受邀到天帝艾爾梅西亞所統治的度假島休憩開始，一行人途中遇到來到地面上尋求救兵的【海淵國】巫女尤菈，再到逐步揭露海底王國動盪背後的真正元凶，劇情從輕鬆愉悅的氣氛轉變為暗潮洶湧的緊張局勢。各角色間張力十足的戰鬥場景，搭配具衝擊性的劇情轉折，跌宕起伏的敘事節奏令戲院內驚呼聲此起彼落，紛紛讚嘆「故事充滿轉折與意料之外的發展」，電影將於 5 月 1 日在全台影城上映。

為了回饋與感謝粉絲支持，木棉花也取得日方授權，採用日本第二週特典設計，作為台灣上映首周特典，凡於 5 月 1 日至 5 月 7 日期間至上映影城購票，即有機會獲得拍立得風小卡。此外，搭配劇場版上映，轉生史萊姆主題形象店將於 5 月 1 日至 6 月 21 日在全台登場，現場有機會巧遇利姆路、尤菈、哥布達等隨機角色立牌，或是精美的電影主題佈景。

位於新光三越台北南西店一館9F的期間限定快閃店「轉生史萊姆 POP UP STORE」將於 5 月 7 日盛大開幕，精選多款轉生史萊姆商品與超好拍主題合影區，等著粉絲們前來挖寶留念。