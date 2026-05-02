CAPCOM新作《人機迷網》通關心得　好想有個黛安娜當女兒

記者蘇晟彥／綜合報導

CAPCOM 年度養女兒大作（ 誤 ）《人機迷網》（PRAGMATA）日前正式上市，雖然不少新手爸爸都已經通關，女兒也養得差不多，但遲來的通關心得還是一併附上，總結來說，《人機迷網》在劇情上表現中規中矩，但在射擊戰鬥的基礎上添加「駭入」的新玩法，讓遊戲內容變得更加「豐富」（但並不能說是有趣），不過，不得不說在本作角色塑造極為成功，黛安娜妥妥的就像自己的五歲頑皮女兒一樣，在對各種事物發出好奇的同時更帶點萌點，兩人一路相伴創造出的溫馨回憶著實替本作加分非常多，現在就來看看通關心得吧！

※以下內容牽扯到劇透，介意者請勿下滑

《人機迷網》講述太空人休·威廉斯（Hugh Williams）在失聯的月面基地中，與神秘的「實械體」女孩黛安娜（Diana）攜手，在碰上「月震」後，對抗失控的AI機器人，在絕境中尋求返回地球之道的科幻冒險故事。遊戲的劇情必須說算是中規中矩，但這款會被稱作「養女兒」遊戲絕非浪得虛名，光是黛安娜各種超萌表現，再加上休在一旁就像是引導者的角色，讓原本緊張的尋家之路變得更加溫馨，這部分就不劇透大家，下方放幾張圖給大家參考。

遊戲採用射擊作為戰鬥系統，作為主要攻擊手的休外，添加了黛安娜「駭入」的系統，這個駭入系統就如下方所示，必須先駭入到敵人的機體中才能破防，接著透過休射擊解決敵人。駭入系統的操控方式有就是透過 X、O、△和□移動，只要走到綠色按鈕時，就會成功駭入，當通過更多藍色、黃色等節點，對方就會被上越多Debuff，能讓射擊的傷害更高。

這個戰鬥方式在初期算是有點複雜，如果不駭入敵人幾乎打不動，但要邊閃招、駭入、射擊，三種操作系統加起來就會變得有點手忙腳亂，但製作團隊應該也知道這樣的操作方式偏複雜，所以整體敵人偏少，行動也較緩慢（就表示招式比較好閃躲），算是一個滿微妙的平衡，但後期會有像是自動駭入、增加更多傷害的晶片，整體來說都是設計讓戰鬥變得更簡單，所以大家也不需要太擔心會因為太重複而感到暴躁。

▼休跟黛安娜各種互動超可愛。

▼黛安娜學習新東西的方式就是把東西吃掉。



▼不同敵人有不同的矩陣，穿過越多有顏色的節點到終點，能讓敵人變得更容易受傷。

遊戲採用線性故事，總長大約落在15小時左右，每個段落結束時，可以返回「避難所」升級裝備、補充裝備等，跟其他遊戲沒什麼特別不同的地方，大家可以自行探索。同時在過程中取得的「地憶物質」（也就是類似收藏品）可以送給黛安娜，在避難所休息時黛安娜就會跟這些物件互動，必須說樣子真的超級可愛。

此外，在避難所會遇到夥伴「阿艙」，可以透過各種收集到的阿艙幣解鎖更多服裝、晶片等，同時阿艙也會提供「模擬訓練」（挑戰關卡），只要通關成功，就可以獲得各種道具，當然，這個「模擬訓練」也是真結局的條件之一，這部分就留給玩家自己探索。

▼黛安娜會在避難所中跟各種地憶物質互動，盡量收集看更多可愛畫面吧！



整體來說，必須說這幾年CAPCOM做了非常多不同面向的新IP嘗試，像是《國津神：女神之道》等等，可以看見CAPCOM沒有想要僅靠著《惡靈古堡》、《魔物獵人》等墨守成規，很積極地在嘗試各種不同可能，而這款作為打磨多年、花費更多行銷的《人機迷網》，可以更清楚看到在大家熟悉的玩法中，加入了一些新要素（駭入系統），再加上角色塑造非常成功，儘管劇情、遊戲內容就是中規中矩，但也讓這款《人機迷網》在上市後就取得極高的口碑。

當然，對於黛安娜的魅力，只能讓玩家們進入遊戲自己體驗，必須說從出場開始，就要準備好各種萌萌爆擊喔！