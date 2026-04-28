《暗黑IV》憎恨之王資料片登場　暴雪邀玩家「即刻返回聖休亞瑞」

記者蘇晟彥／綜合報導

暴雪娛樂旗下《暗黑破壞神IV》第二部資料片《憎恨之王》已於全球推出，玩家將在古老的斯寇伐斯地區展開新的劇情任務，並與大罪魔王墨菲斯托展開最終決戰，同時第13賽季「審判賽季」亦隨嶄新資料片《憎恨之王》一同登場。此外，暴雪與台北六福萬怡合作，推出沉浸式主題住房，5月2日也將在台北三創園區打造三公尺高的巨型墨菲斯托雕像，邀請所有玩家即刻返回聖修亞瑞，正面迎戰憎恨之力。



暴雪娛樂聯手五星級酒店推《暗黑破壞神》主題住房活動，還原遊戲食譜打造視覺味蕾雙享受

為《暗黑破壞神IV》全新地獄篇章《憎恨之王》打造史無前例的上市饗宴，暴雪娛樂宣布攜手台北六福萬怡酒店推出《暗黑破壞神》主題聯名活動與住房專案，將聖休亞瑞的黑暗氛圍延伸至現實世界，為玩家帶來不同凡響的娛樂體驗！即日起至9月30日（三）止，The Lounge大廳酒吧將以聖休亞瑞為舞台，更以官方食譜書《Diablo: The Official Cookbook》為靈感，真實還原全台唯一的《暗黑破壞神》主題餐「聖休亞瑞集結宴」。

此外，即日起更開放預訂《暗黑破壞神》主題住房專案，將聖休亞瑞的黑暗元素帶進台北六福萬怡酒店，設計象徵穿梭異界的傳送門電梯、以墨菲斯托和黑暗祭壇意象為視覺的主題樓層，更融合聖母莉莉絲、天父伊納瑞斯等經典遊戲角色與職業場景打造客房空間。5月30日（六）至9月30日（三）期間開放入住，全面塑造正面迎戰憎恨之力的住宿體驗。

巨型憎恨之王雕像週末現身台北三創，完成指定任務即有機會帶走Xbox Series S等豐富活動好禮

地獄之力腐蝕一切，憎恨之王墨菲斯托即將在5月2日（六）現身台北三創生活園區！歡慶資料片《暗黑破壞神IV：憎恨之王》上市，暴雪娛樂特別舉辦「《憎恨之王》英雄點召日」活動，號召玩家共同參與，不僅有三公尺的巨型墨菲斯托雕像、嶄新資料片試玩體驗和職業轉印刺青，玩家還能與化身兩大全新職業「聖騎士」與「術士」的Coser合影紀念。當日只要完成指定打卡任務，就有機會抽中Xbox Series S、遊戲視覺海報、《暗黑破壞神 IV》主題雨傘、別針等豐富好禮！

隨著《暗黑破壞神IV》第二部資料片正式推出，全新第13賽季「審判賽季」也於今（28）日降臨聖休亞瑞，著重於重大系統升級，包括技能樹全面更新、職業改動、等級與難度上限提高等內容，帶來與《憎恨之王》無縫接軌的史詩級遊戲體驗！此外，還有史上最浩大的賽季階級、賽季祝福，5月1日（五）起更將迎接魔域高塔與天梯榜（Beta測試版）重返榮耀，加入限定的強力獎賞。