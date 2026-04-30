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《寶可夢冠軍》畫質太爛遭玩家砲轟　製作人坦言：理解但盡力了

記者黃冠瑋／綜合報導

新作《寶可夢冠軍》集結各種寶可夢情懷，讓這款遊戲上市初期就收穫不少玩家喜愛，然而隨著時間推移越來越多玩家發現，遊戲出現些許漏洞以及在Switch2的畫質上難以突破30幀門檻。對此，製作人星野正昭則坦言，自己身為寶可夢粉絲，能理解玩家群體的感受，但團隊已經盡力追求最佳畫面。

▼《寶可夢冠軍》畫質太爛遭玩家砲轟。（圖／翻攝自《寶可夢冠軍》官網）

▲▼《寶可夢冠軍》畫質太爛遭玩家砲轟。（圖／翻攝自《寶可夢冠軍》官網）

根據外媒報導，隨著越來越多玩家抱怨遊戲各種問題，對此《寶可夢冠軍》製作人星野正昭也接受外媒專訪，針對此事做出回應，「作為自己也是寶可夢的粉絲，能理解玩家群體的感受」，但他表示，「團隊在遊戲玩法和畫面方面已經盡力做到最好，有了先前所開發《寶可夢鐵拳錦標賽》的經驗，此次《寶可夢冠軍》開發，已經比上次更好，團隊也竭盡全力達到最佳畫面。

至於畫質方面，他認為沒有玩家想像中那麼糟糕，他則指出有讓遊戲中寶可夢擁有自己的陰影，從而營造出空間深度。他也提到了遊戲的戰鬥特效，並表示這些特效都是從零開始逐步開發，並且都有經過他親自審核。然而這段回應，對於許多玩家而言似乎不太買單，畢竟，他沒有透露遊戲未來的更新是否會提升畫面效果，也沒有解釋為什麼這款遊戲在Switch2上被鎖定在30幀，反而像《寶可夢朱／紫》和《寶可夢傳說：ZA》這樣的遊戲在Switch2上都能以60幀運行。

關鍵字：寶可夢冠軍

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