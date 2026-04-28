不只拍電影！日老牌東映成立遊戲品牌　首波3款新作曝光

記者楊智仁／綜合報導

日本老牌影視公司東映宣布正式進軍遊戲產業，適逢創立 75 周年，東映於 2026 年 4 月公開全新遊戲事業品牌「東映遊戲（Toei Games）」，並將其定位為與電影、電視並列的核心發展支柱，象徵公司邁向全新娛樂領域的重要一步。

▼東映公開全新遊戲事業品牌。（圖／翻攝自推特）

東映表示，未來將以 PC 平台為起點，透過 Steam 推出遊戲作品，之後再逐步拓展至家用主機市場，包含 PlayStation 與 Nintendo Switch 等平台，先前官方也同步公開首波3款發行作品皆為全新原創 IP：《KILLA》以黑暗奇幻的人偶劇世界為舞台的 3D 冒險遊戲，採多重結局設計，玩家將扮演在戰亂中失去一切的少女「瓦爾哈拉」，為追查真相踏上復仇之路。

《HINO》描繪紅色緞帶少女「日野」與神秘白色夥伴在黑暗世界旅行的 2D 黑暗奇幻作品；《DEBUG NEPHEMEE》以「修復（Debug）」被錯誤侵蝕的世界為核心概念的俯視角 2D 冒險遊戲，結合獨特戰鬥系統與角色互動。東映社長吉村文雄指出，遊戲是「能跨越語言與國界、持續擴展的全球性娛樂」，此次進軍遊戲產業，正是公司長期願景「TOEI NEW WAVE2033」的具體實踐，目標是將東映打造的「故事」推向全世界。