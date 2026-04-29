《刺客教條Hexe》爆總監接連離職　50人團隊限縮「抹去魔法」

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作代號「Hexe」（女巫），自從確定將在2027年上市後，就不免讓許多人期待推出。然而如今該團隊卻傳出人事異動，遊戲總監Benoit Richer確認離開，連帶50人開發者將受到限縮調職，並且傳出新任總監將有意抹去原本「超自然魔法」元素，遊戲正式上市日期恐將再次延後。

▼《刺客教條Hexe》爆總監接連離職。（圖／翻攝自X／@ac_landmarks）

關於《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，最初是在2022年9月的Ubisoft Forward發布會上公佈，並與代號「Red」（後更名為《刺客教條：暗影者》）一同被定位為該系列的下一部旗艦作品。根據當時爆料，遊戲背景將設定在中歐地區，以「神聖羅馬帝國後期」為背景，並聚焦於女巫審判，大約落在17世紀前後，而在當時發布會所展示的影片中，就可看到一名身披斗篷的神秘人物，阻止了一名被懷疑是女巫的公開火刑過程，這種神祕氛圍，讓不少人認為此次將圍繞「超自然魔法」做展開。

然而如今這項計畫恐將再次改變，遊戲總監Benoit Richer宣布離開Ubisoft，輾轉加入獨立工作室Servo Games的共同創辦人兼遊戲總監，Richer則表示，「這將是新章開端，Servo Games是由業界資深成員組成，圍繞著對產業與體驗創造的共同願景，協助魁北克遊戲生態系成長為目標」。這也是繼創意總監Clint Hocking離職後，第二位高層從該計畫脫手，而後續總監一職則是交由Jean Guesdon接任，在他的領導下，這款Hexe（女巫）計畫在玩法和敘事方面可能會發生重大轉變，知名爆料人j0nathan就指出，Jean Guesdon正有意移除遊戲中所有神秘和魔法元素。

至於Jean Guesdon擔任總監一職，可說是非常適合，他曾在該系列的多款遊戲開發中擔任重要角色，像是他就曾擔任《刺客教條：黑旗》和《刺客教條：起源》的創意總監，而這兩款遊戲則被廣泛認為是《刺客教條》系列中最優秀的作品之一。