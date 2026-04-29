ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《刺客教條Hexe》爆總監接連離職　50人團隊限縮「抹去魔法」

記者黃冠瑋／綜合報導

Ubisoft旗下《刺客教條》系列新作代號「Hexe」（女巫），自從確定將在2027年上市後，就不免讓許多人期待推出。然而如今該團隊卻傳出人事異動，遊戲總監Benoit Richer確認離開，連帶50人開發者將受到限縮調職，並且傳出新任總監將有意抹去原本「超自然魔法」元素，遊戲正式上市日期恐將再次延後。

▼《刺客教條Hexe》爆總監接連離職。（圖／翻攝自X／@ac_landmarks）

▲▼《刺客教條Hexe》爆總監接連離職。（圖／翻攝自X／@ac_landmarks）

關於《刺客教條》Hexe（女巫）計畫，最初是在2022年9月的Ubisoft Forward發布會上公佈，並與代號「Red」（後更名為《刺客教條：暗影者》）一同被定位為該系列的下一部旗艦作品。根據當時爆料，遊戲背景將設定在中歐地區，以「神聖羅馬帝國後期」為背景，並聚焦於女巫審判，大約落在17世紀前後，而在當時發布會所展示的影片中，就可看到一名身披斗篷的神秘人物，阻止了一名被懷疑是女巫的公開火刑過程，這種神祕氛圍，讓不少人認為此次將圍繞「超自然魔法」做展開。

然而如今這項計畫恐將再次改變，遊戲總監Benoit Richer宣布離開Ubisoft，輾轉加入獨立工作室Servo Games的共同創辦人兼遊戲總監，Richer則表示，「這將是新章開端，Servo Games是由業界資深成員組成，圍繞著對產業與體驗創造的共同願景，協助魁北克遊戲生態系成長為目標」。這也是繼創意總監Clint Hocking離職後，第二位高層從該計畫脫手，而後續總監一職則是交由Jean Guesdon接任，在他的領導下，這款Hexe（女巫）計畫在玩法和敘事方面可能會發生重大轉變，知名爆料人j0nathan就指出，Jean Guesdon正有意移除遊戲中所有神秘和魔法元素。

至於Jean Guesdon擔任總監一職，可說是非常適合，他曾在該系列的多款遊戲開發中擔任重要角色，像是他就曾擔任《刺客教條：黑旗》和《刺客教條：起源》的創意總監，而這兩款遊戲則被廣泛認為是《刺客教條》系列中最優秀的作品之一。

關鍵字：刺客教條Ubisoft

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頻傳分手李鐘碩！IU曝感情觀　邊佑錫笑「愛要表達出來」

推薦閱讀

任天堂提醒電池風險！Switch放太久恐無法充電　至少半年充一次

《刺客教條Hexe》爆總監接連離職　50人團隊限縮「抹去魔法」

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣　一看超像台北網笑：現實保護傘

大阪卡牌店遭「開車衝撞」洗劫　2分鐘狂搶百張寶可夢卡

《寶可夢風／波》有望成最大規模？　內幕驚爆預告全「同一島」

《暗黑IV》憎恨之王資料片登場　暴雪邀玩家「即刻返回聖休亞瑞」

不只拍電影！日老牌東映成立遊戲品牌　首波3款新作曝光

JUMP次世代看板《神樂鉢》動畫化！世界巡迴開跑、製作陣容曝光

不分職級全員工發錢！《赤血沙漠》大賣公司每人發10萬元獎金

《棒球大聯盟》作者跨刊力挺新棒球漫畫：大谷翔平時代也能突圍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

大阪寶可夢卡牌店遭「開車衝撞」洗劫

《寶可夢風／波》有望成最大規模

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

手遊每月虧百萬倒閉、玩家開公司接手

照抄做遊戲不懂基礎、開發者面試失敗

任天堂台灣優惠！多款Switch大作下殺

任天堂提醒Switch放太久恐無法充電

開發者坐牢停更！Steam好評遊戲奇蹟復活

電影遭影評狂批...瑪利歐之父不懂發聲

AI成開發日常、Google：很多人不敢說

最新新聞

任天堂提醒Switch放太久恐無法充電

《刺客教條Hexe》爆總監接連離職

《惡靈古堡9》地圖原型在台灣？

大阪寶可夢卡牌店遭「開車衝撞」洗劫

《寶可夢風／波》有望成最大規模

《暗黑IV》憎恨之王資料片登場

不只拍電影！日老牌東映成立遊戲品牌

JUMP人氣作《神樂鉢》動畫化

《赤血沙漠》大賣員工發10萬獎金

《棒球大聯盟》作者跨刊力挺新棒球漫畫

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366