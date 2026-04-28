《寶可夢風／波》有望成最大規模？　內幕驚爆預告全「同一島」

記者黃冠瑋／綜合報導

最新一代《寶可夢風／波》自從宣布在2027年全球同步發售後，就吸引無數愛好者期待，在此期間關於遊戲中各種細節更是不斷爆料。對此，知名寶可夢爆料人士Centro Leaks就提前曝光《寶可夢風／浪》草稿地圖和道館位置，並聲稱官方目前所展示預告的所有環境皆來自同一個島嶼，消息曝光後再度引發熱議。

▼《寶可夢風／波》有望成最大規模。（圖／翻攝自YouTube／ポケモン公式YouTubeチャンネル）

根據外媒報導，關於新作《寶可夢風／波》搶在二月提前曝光預告後，許多玩家就開始紛紛針對所釋出的資訊進行討論。對此，經常在爆料寶可夢相關的知情人士Centro Leaks近日就指出，其實官方所釋出的第一支預告中展示的所有環境都來自第一個島嶼，並且提前曝光了《寶可夢風／波》草稿地圖和道館位置，從畫面上島嶼

排列，也大大證實了先前傳出十代，將以印尼和其他東南亞國家為靈感打造的群島傳聞。

考慮到預告片中展現的豐富多樣的生態環境，此次《寶可夢風／波》很可能成為寶可夢系列迄今為止最大的地圖。假設預告所展示的環境算是較大的島嶼之一，而根據所釋出地圖資訊至少還會有兩個大小相近的島嶼，再加上如果所有島嶼都擁有相同豐富的寶可夢生態，那麼第十世代的地圖規模可能會是先前所有世代都不可比擬，甚至有另外傳言指稱《寶可夢風／浪》將採用程式生成島嶼，因此寶可夢環境上呈現可能會與以往不同。

至於為何遊戲定檔在2027年上市，而不是在今年11月，Centro Leaks則是指出，其實遊戲大致內容目前已經都製作完成，只不過官方想優化好遊戲內容，以及等待Switch2軟件更新更加完善，而做出的改變，畢竟先前《寶可夢朱／紫》就發生搶先上市後，就遭到大量玩家批評畫質過於模糊，再加上如果關於《寶可夢風／波》規模龐大爆料屬實，那麼官方做出調整優化就非常合理。