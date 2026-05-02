《人機迷網》社群遭塗鴉蘿莉亂入　神回「麥當勞是什麼」網笑翻

記者黃冠瑋／綜合報導
卡普空《人機迷網》社群近期疑似傳出遭到駭客入侵，不僅頭像、個人資料被換成塗鴉版黛安娜，就連所在地點都悄悄改成了「月球」，還揚言要向玩家學習地球。這段看似不明話語，其實是官方童心未泯所發起的一項社群互動，意外掀起海內外玩家議論，甚至引起知名連鎖速食麥當勞官方關注。
▼《人機迷網》社群遭塗鴉蘿莉亂入。（圖／翻攝自X／@PRAGMATAgame）
事情其實是，隨著《人機迷網》在發售不到兩日便突破100萬套後，遊戲中女主蘿莉「黛安娜」討論也跟著水漲船高。PRAGMATA官方或許是眼見此事有話題熱度，於是在25日一改那種死板預告片貼文，將遊戲角色個性帶入到社群當中，如此有趣互動，沒多久便掀起玩家間議論。
其中值得一提的是，「黛安娜」在遊戲中，需要在荒蕪月球世界中探索，並找尋羈絆，也因此當玩家問她關於「我要去麥當勞，想吃什麼餐點」時，她竟回「麥當勞是什麼？我不需要進食，所以從沒吃過食物」，意外掀起玩家驚嘆，畢竟她所回答風格很像在問目前AI所給的回覆，也成功引起麥當勞官方關注，甚至對方還以二進位碼訊息幽默回應，讓這場PRAGMATA官方所發起的企劃，再添更多樂趣。
另外，除了和黛安娜討論吃東西外，官方也提出另一項有趣企劃，發起一場「每獲得 500個讚就讓夥伴Hugh變大」的惡作劇，隨後便吸引超過10,000個讚，官方也因此信守承諾，讓Hugh的體型在短時間內經歷了從正常人類、超越行星、甚至擴張到銀河系的奇幻演變，然而反轉卻是像壞掉的程式碼一樣，意外縮成僅能站在黛安娜頭上的迷你尺寸，如此幽默式貼文，也讓許多玩家認為官方此次企劃，可說是誠意十足。
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