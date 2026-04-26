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漫畫書腰賣4萬日圓！網驚見《美少女戰士》初版配件拍高價

記者楊智仁／綜合報導

日本二手拍賣市場近日出現一筆引發關注的交易紀錄，有賣家單獨販售《美少女戰士》單行本第一卷初版附帶的「書腰」，最終經過 78 次競標，以約 4 萬日圓（約台幣 7,900 元）成交，價格遠超一般讀者對此類漫畫配件的預期。

▼《美少女戰士》書腰以高價賣出。（圖／翻攝自推特）▲▼美少女戰士。（圖／翻攝自推特）

漫畫市場近期越來越受到重視，以收藏角度來看，人氣作品的「初版 / 首刷」隱藏著相當高價值，如果能完整湊齊書腰和贈品，價值將更上一層樓。近期就有網友意外發現，《美少女戰士》僅第一卷初版的「書腰」以 4 萬日圓價格成交，不僅如此《美少女戰士》單行本第一卷本體的售價也賣到 53,000 日圓（約台幣 10,500 元），隨著話題延燒，不少網友也分享自身收藏經驗。

有收藏者表示自己同樣保有全套初版，甚至連當年夾在書中的宣傳單也一併保存，「沒想到竟然是寶物」。此外，也有網友指出，漫畫書腰與隨書附贈的宣傳單，近年在收藏市場逐漸受到重視，甚至出現專門尋找這類紙本資料的買家。日前美國網紅 Logan Paul 也宣布以總價 55 萬美元 ( 約 1700 萬台幣 ) 購入《航海王》與《七龍珠》第一話的高評級收藏版本，足見漫畫收藏市場的熱絡

關鍵字：漫畫

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