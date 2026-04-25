ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

2026 Garena Game Jam報名開跑　優勝隊伍直送G8參展

記者蘇晟彥／綜合報導

Garena 與台灣遊戲公司雷亞遊戲（Rayark）共同主辦、Amazon Web Services（AWS）技術支援的「2026 Garena × Rayark Game Jam」，將於 6 月 12 日至 14 日舉辦 。本屆賽事規格全面升級，除了提供 AI 驅動工具輔助開發外，獲選的優勝隊伍更有機會獲得 G-EIGHT 遊戲展參展資格，即日起正式開放報名 。

▲▼ 。（圖／ Garena提供）

重量級合作夥伴，打造頂級開發體驗
本屆 Game Jam 首度邀請雷亞遊戲（Rayark）共同主辦 。雷亞遊戲以《Cytus》系列、《DEEMO》系列、《Sdorica》、《Implosion》等作品享譽國際，本次雷亞遊戲的開發團隊將親臨活動現場，為參加者提供專業的遊戲開發建議與作品回饋，讓開發者在動手做的同時，也能從業界前輩的實戰經驗中獲得成長 。

此外，本次活動也邀請 AWS，提供雲端服務資源，讓開發者能運用更豐富的技術工具與資源，將創意構想轉化為實際成果。 活動期間參與者將可免費體驗 AWS 專為 AI Agent 打造的整合式開發環境（Agentic IDE）——Kiro 。

Kiro 結合了 Agentic AI 與規格驅動開發（Spec-Driven Development）概念，開發者只需用自然語言描述需求，Kiro 即可自動生成需求規格、程式碼架構，甚至產出測試與文件 。現場除有 AWS 技術人員提供即時指導外，Kiro 也支援主流的 Unity 與 Unreal 引擎，大幅提升開發效率 。

為開發者打造更大的舞台 優勝作品將於 G-EIGHT 遊戲展登場
本屆 Game Jam 將選出最具創意與完成度的優秀作品，獲選的優勝隊伍將有機會獲得 G-EIGHT 參展資格，讓作品登上更大的舞台，被更多玩家與業界人士親手試玩體驗 。此外，參與全程的開發者皆可獲得精美活動紀念品 。

活動評分採參加者互評制度，由成功上傳作品的隊伍互相投票，依據機制創新（50%）、主題詮釋（30%）、美術呈現（20%）三項指標加權計算 。本次活動主題將於 6 月 12 日開場當天揭曉 。

Garena 連續第三年舉辦 Game Jam，持續致力於支持台灣遊戲開發社群，透過活動為開發者搭建學習、交流與展示創意的平台 。今年結合雷亞遊戲的專業能量與 AWS 的技術支援，期待與開發者們共同激盪出更多精彩的原創遊戲 。同時，Garena 也將透過後續宣傳資源，協助優秀作品提升曝光與市場能見度。

關鍵字：GAME JAMGarena

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【實現吃肉自由？】巨鼠豬肉攤上大口啃肉　民眾目擊嚇壞：隔天正常賣

推薦閱讀

《戰地風雲6》「斑斕柏油」曝光　網猜5賽季移步拉斯維加斯

《Rust》驚傳「神秘新頁」　網猜二代開發傻眼：不是我們做的

《人機迷網》標題「待機」藏彩蛋　4分鐘驚喜亂入網笑誠意滿滿

2026 Garena Game Jam報名開跑　優勝隊伍直送G8參展

《最後一戰》資深女將突喊離開　前開發曝不意外「哥兒們」所害

《最後生還者》「真菌免疫」暗示續作　傳3代揭曉神秘組織聚落

《Roblox》祭「三階分級」兒少安全　防止美少失蹤案再發生

《權力遊戲：國王大道》10hr搶先試玩！從落寞貴族闖出史詩人生　戲迷2026必玩大作

Ubisoft 《刺客教條》神作重製　夢回13年經典海戰、全新劇情

《降世神通》整部電影外流...動畫師批「多年心血遭到無視」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《降世神通》整部電影被外流

《最後生還者》真菌免疫暗示續作

卡普空要求YouTuber下架成人模組內容

中國動畫公司倒閉...降薪仍撐不住

《人機迷網》標題待機藏彩蛋

寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡

《Rust》驚傳「神秘新頁」

《最後一戰》資深女將突喊離開

網紅砸千萬買最高評級「航海王」漫畫

《Roblox》祭三階分級兒少安全

最新新聞

《戰地風雲6》斑斕柏油曝光

《Rust》驚傳「神秘新頁」

《人機迷網》標題待機藏彩蛋

2026 Garena Game Jam報名開跑

《最後一戰》資深女將突喊離開

《最後生還者》真菌免疫暗示續作

《Roblox》祭三階分級兒少安全

《權力遊戲：國王大道》搶先試玩

Ubisoft 《刺客教條》神作重製

《降世神通》整部電影被外流

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366