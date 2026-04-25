2026 Garena Game Jam報名開跑　優勝隊伍直送G8參展

記者蘇晟彥／綜合報導

Garena 與台灣遊戲公司雷亞遊戲（Rayark）共同主辦、Amazon Web Services（AWS）技術支援的「2026 Garena × Rayark Game Jam」，將於 6 月 12 日至 14 日舉辦 。本屆賽事規格全面升級，除了提供 AI 驅動工具輔助開發外，獲選的優勝隊伍更有機會獲得 G-EIGHT 遊戲展參展資格，即日起正式開放報名 。

重量級合作夥伴，打造頂級開發體驗

本屆 Game Jam 首度邀請雷亞遊戲（Rayark）共同主辦 。雷亞遊戲以《Cytus》系列、《DEEMO》系列、《Sdorica》、《Implosion》等作品享譽國際，本次雷亞遊戲的開發團隊將親臨活動現場，為參加者提供專業的遊戲開發建議與作品回饋，讓開發者在動手做的同時，也能從業界前輩的實戰經驗中獲得成長 。

此外，本次活動也邀請 AWS，提供雲端服務資源，讓開發者能運用更豐富的技術工具與資源，將創意構想轉化為實際成果。 活動期間參與者將可免費體驗 AWS 專為 AI Agent 打造的整合式開發環境（Agentic IDE）——Kiro 。

Kiro 結合了 Agentic AI 與規格驅動開發（Spec-Driven Development）概念，開發者只需用自然語言描述需求，Kiro 即可自動生成需求規格、程式碼架構，甚至產出測試與文件 。現場除有 AWS 技術人員提供即時指導外，Kiro 也支援主流的 Unity 與 Unreal 引擎，大幅提升開發效率 。

為開發者打造更大的舞台 優勝作品將於 G-EIGHT 遊戲展登場

本屆 Game Jam 將選出最具創意與完成度的優秀作品，獲選的優勝隊伍將有機會獲得 G-EIGHT 參展資格，讓作品登上更大的舞台，被更多玩家與業界人士親手試玩體驗 。此外，參與全程的開發者皆可獲得精美活動紀念品 。

活動評分採參加者互評制度，由成功上傳作品的隊伍互相投票，依據機制創新（50%）、主題詮釋（30%）、美術呈現（20%）三項指標加權計算 。本次活動主題將於 6 月 12 日開場當天揭曉 。

Garena 連續第三年舉辦 Game Jam，持續致力於支持台灣遊戲開發社群，透過活動為開發者搭建學習、交流與展示創意的平台 。今年結合雷亞遊戲的專業能量與 AWS 的技術支援，期待與開發者們共同激盪出更多精彩的原創遊戲 。同時，Garena 也將透過後續宣傳資源，協助優秀作品提升曝光與市場能見度。