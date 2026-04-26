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世界賽後「中場休息」　Driver遇電競生涯十字路口：仍盼重返賽場

記者楊智仁／專訪

自 2019 年踏入《英雄聯盟》職業賽場以來，Driver（車長）逐漸在台港澳賽區站穩腳跟，2025 年效力 CFO 更是和隊伍一同重返世界賽八強，打破賽區長達十年的魔咒。然而，電競旅途並非就此一帆風順，賽季結束後 CFO 並沒有和 Driver 續約，24 歲車長目前正以「自由身」姿態，審視著自己的過去與未來。

▼世界賽後中場休息、Driver生涯十字路口（圖／翻攝自LCP Flickr）▲▼車長專訪（圖／翻攝自lolesports、LCP Flickr）

Driver 坦言，大約在第一賽段開始前，他就意識到自己 2026 年可能會面臨沒隊伍的情況，「除非有隊伍上路突然發生變故，否則季中換人極其罕見，那時候心情確實蠻焦慮的。」Driver 說到，那種對於未知的恐懼一度讓他感到焦躁，轉機出現在好友開導中，身邊朋友告訴他，這不過是每個選手終將經歷的過程（退役或休息），只是他「提早經歷」了，這番話讓開啟了他的新視野，並發現這段空白期其實隱藏著許多以前未曾想過的機會。

離開職業隊伍的環境，意味著失去固定團練、教練督促以及隊友間良性競爭，Driver 坦言，目前訓練強度不可能像在戰隊時那麼誇張，因為少了那樣的氛圍與環境，要純粹依靠自律來維持每天高強度的訓練量難度極高，「很多人沒隊伍後狀態會下滑是很正常的」，Driver 目前在家的時程主要以韓服積分為主，但相比以往多了更多個人時間，也慢慢接觸其他遊戲來調劑身心。

▲▼車長專訪（圖／翻攝自lolesports、LCP Flickr）

休息期間 Driver 意外獲得了參加 Uzi 杯的機會，這場比賽讓他有機會與 Uzi、姿態、Ning、Baolan 等前 LPL 知名選手與實況主互動，面對流量極高的實況主，Driver 展現極佳調適能力，他笑稱自己很習慣擔任「綠葉」角色，這歸功於以前開實況的經驗以及平時對 B 站梗的了解，讓他能無縫接軌這些大前輩的節奏，然而，比賽強度卻出乎他意料的高，車長評價冠軍隊伍的實力甚至有機會排進 LPL 中後段（前十名），團戰配合讓他感受到壓力。

這段休息時間讓 Driver 對職業生涯有了新的體悟，長期沒打訓練賽最容易退步的並非大局觀，而是「一對一的個人實力」與「對局細節」，Solo Rank 中對手很常是特定英雄的「絕活哥」，這與職業賽場穩定的英雄對局完全不同，「像卡桑帝打藍寶，這個對局團練大概會出現 100 次，不過 Solo 可能打 20 把才會出現一次」，長期不打訓練賽會導致對特定對局的處理變得陌生。即便如此 Driver 目前仍積極練習並尋找隊伍，近期也重返韓服菁英，不過他仍給自己設定一個期限，「今年底（11 月）轉會期如果仍沒有合適機會，或許會考慮朝其他方向發展。」

▲▼車長專訪（圖／翻攝自lolesports、LCP Flickr）

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