微軟Xbox Game Pass降價成真　玩家恐付代價《決勝時刻》沒法玩

記者黃冠瑋／綜合報導

先前就傳出微軟新任CEO Asha Sharma認為目前Xbox Game Pass定價太貴，想藉此調降價格，讓玩家感到非常欣喜。如今微軟宣布調降Xbox Game Pass最高訂閱價格至23美元（約新台幣713元），但與此同時為了面對調降後成本考量，未來《決勝時刻》系列新作恐將不再列入首日名單，消息再度引發熱議。

▼微軟Xbox Game Pass降價成真。（圖／翻攝自X／@asha_shar）

根據外媒報導，對Xbox Game Pass訂閱用戶來說，使用此服務可以定期收到在Xbox主機和Windows PC 上暢玩的各種遊戲，包括微軟及其旗下遊戲開發工作室的首發Game Pass遊戲。不過自從去年微軟將Game Pass 最高Ultimate價格大幅調升50%，從每月20 美元（約新台幣620元）飆升至30美元（約新台幣910元）後，就讓不少玩家抱怨自己荷包難以負荷。

如今隨著宣布調降價格，雖說看似讓訂閱用戶每年節省了84美元（約新台幣2,604 元），但光是《決勝時刻》系列新作將不再列入首日名單，對喜愛這系列的玩家而言可說是損失非常嚴重，目前只有兩種方法，要馬節省金錢等待約一年時間才能遊玩，或是額外自掏腰包購入價值70美元（約新台幣2,170 元）的《決勝時刻》新作。

至於為何微軟會在此時做出這項調整，其實是過往《決勝時刻》都是年度銷售第一的遊戲，但光是去年《決勝時刻 黑色行動7》在美國就僅排名第5，首發玩家掉了約60％，除了跟遊戲連年推出有關外，另一部分是許多玩家都選擇Xbox Game Pass訂閱來遊玩《決勝時刻》，但變相損失許多超過3億美元（約新台幣93億元）的收入。無論這項穩健且低風險的策略調整，可說是牢牢抓住了玩家命脈，一方面營造Xbox傾聽玩家聲音形象，另一方面又未實質損失公司從用戶身上獲取的收益模式，在整體環境漲價氛圍下，讓玩家有一種占盡各種便宜的錯覺。