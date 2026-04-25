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《最後一戰》資深女將突喊離開　前開發曝不意外「哥兒們」所害

記者黃冠瑋／綜合報導

近期關於Halo Studios工作室的壞消息，可說是接踵而至，先是多位核心開發成員出走、17年老將被迫離職等。如今又傳出令人遺憾消息，在微軟效力長達28年的資深開發女將Kiki Wolfkill宣布正式離職，17日已是她於微軟最後一天工作日，讓她形容這是一項「艱難但令人振奮的決定」，引起外界高度關注。

▼《最後一戰》資深女將突喊離開。（圖／翻攝自《最後一戰4》Steam）

▲▼《最後一戰》資深女將突喊離開。（圖／翻攝自《最後一戰4》Steam）

根據Kiki Wolfkill個人社群聲明顯示，「微軟是我成長、也是我學習到無數寶貴經驗的地方，讓我如何傾聽、領導、承擔責任，以及最重要的是，如何用心服務我的團隊和受眾。我無比感激微軟給予的機會，以及它讓我得以在自己熱愛的產業中建立起的職業生涯。同時，離開微軟後，我渴望成長與發展，成為更好的自己。我還有很多經驗需要運用，還有很多影響力需要發揮，我已經迫不及待想攀登下一個高峰」。至於未來計畫，她則沒有繼續透露，則表示相關訊息將會在日後陸續公布。

回顧Kiki Wolfkill在微軟職涯過往，她是在1998年2月加入微軟，並擔任微軟遊戲工作室的藝術總監，隨後輾轉加入到343工作室擔任《最後一戰4》的執行製作人，並在2015年接掌工作室，領導公司的跨媒體和娛樂部門。而在她此次離職之前，則是擔任Xbox電影與電視部門負責人，並曾在派拉蒙旗下《最後一戰》電視影集擔任執行製作人，雖說該影集在播出兩季後已遭到取消，但對於《最後一戰》系列而言，她早已是功不可沒的幕後推手。

不過此次她突然離開的時間點，剛好正值經歷《最後一戰》工作室內部管理動盪，雖然她文中表示興奮並無與公司鬧翻跡象，但前藝術總監Glen Israel就曾指控工作室存在詐欺、偏袒、任人為親以及騷擾等不當或非法行為。此外另一位前《最後一戰》開發成員Tyler Davis，也曾指出管理層為了掩蓋錯誤，肯定對我們許多人做了不好的事情，這種在背後捅刀與相互排擠的競爭心態，早在公司已經形成一種「哥兒們」兄弟文化，因此也讓許多人猜測此次Kiki Wolfkill離開，可能就是受這種職場不公的文化影響。

關鍵字：XBOX微軟最後一戰

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