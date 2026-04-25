《最後生還者》「真菌免疫」暗示續作　傳3代揭曉神秘組織聚落

記者黃冠瑋／綜合報導

關於《最後生還者2》中劇情以及真菌之謎仍存在許多延伸空間，因此近幾年外界也一直不斷謠傳可能會有《最後生還者3》推出。如今一名前頑皮狗開發者出面爆料，其實當初遊戲所設定背景，比現在看到1代2代還來的多，光從女主艾莉免疫真菌就存在著一群同樣免疫的神秘組織聚落，間接暗示續作很可能正在製作。

▼《最後生還者》「真菌免疫」暗示續作開發可能。（圖／翻攝自頑皮狗工作室）

對於《最後生還者3》很可能性猜測，其實是由於多年粉絲們一直爭論著，遊戲中真菌蟲草菌的治癒方法是否真的像《最後生還者1》結尾螢火蟲組織所展示的那麼簡單，只要提取艾莉基因就能克服。畢竟設定上艾莉本身就對這種毀滅性的腦部感染，具有完全免疫力。無論是前兩部正統遊戲或是影集呈現，都未曾暗示系列中的其他角色也存在有同樣症狀。

不過近期在知名Kiwi Talkz節目中，頑皮狗工作室前開發Gabriel Betancourt就透露，過去製作人Druckmann曾告訴他，在《最後生還者》的世界觀中，存在著「一個群體」，他們對所有形式的蟲草菌感染都完全免疫。換句話說，這就是一個由像艾莉這樣的人所組成的群體，但是由於1代2代均未曾提及或暗示過這樣一個組織，因此這段描述可以解讀成，這個神秘組織是Druckmann並未公開的背景設定，也間接暗示著《最後生還者》仍有許多發展空間。

雖說頑皮狗工作室尚未正式確認《最後生還者》第三部開發計劃，但光是製作人Druckmann就曾多次暗示過《最後生還者3》的存在，像是先前突喊「還剩餘最後幾站」。然而，工作室目前正專注於完成科幻動作冒險遊戲《星際：異端先知》，而該作據傳將在2027年中期發售，因此即便《最後生還者3》已在開發，也極有可能要等到PlayStation6上市後，也就是2030年後才會向玩家問世。