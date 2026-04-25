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《人機迷網》標題「待機」藏彩蛋　4分鐘驚喜亂入網笑誠意滿滿

記者黃冠瑋／綜合報導

由卡普空開發的最新作《人機迷網》正式登場後，就收獲了許多玩家熱烈好評，並且遊戲販售不到兩天就突破100萬套。遊戲也秉持著卡普空一貫作風，藏著各種遊戲彩蛋，像是致敬《惡靈古堡》、《洛克人》等。如今又有玩家發現，只要在遊戲標題頁面等待大約3到4分鐘，便會突然出現NPC阿艙，可說是誠意十足。

▼《人機迷網》標題「待機」藏彩蛋。（圖／翻攝自YouTube／Axiom）

▲▼《人機迷網》標題「待機」藏彩蛋。（圖／翻攝自YouTube／Axiom）

關於這項彩蛋發現，起初只是玩家想看看標題頁面下，休和戴安娜坐在天空背景互動，因此停留許多時間，但如果遊戲停留在此介面一段時間，鏡頭前就會出現一個機器人「阿艙」。初步遊玩的玩家會發現，阿艙是恢復月球設施電力後，玩家會在基地避難所遇到的角色。它是一個帶有旋轉顯示器的雙足機器人，會引導玩家熟悉基地，並介紹避難所的新功能。

而觸發此次彩蛋也相對簡單，「阿艙」大約會在3分40秒出現一次，每次都會在鏡頭前，擺出一個氣勢十足的姿勢。之後它就會若無其事地走開了，留下女主戴安娜一臉茫然。雖然這項彩蛋不如提及世界上一些最受歡迎的遊戲那樣令人興奮，但也讓玩家感到充滿驚喜，畢竟誰也不會想到要在標題畫面停留3分鐘以上的時間。

另外值得一提的是，此次隱藏彩蛋手法，在過去遊戲標題畫面中也經常會出現，像是卡普空開發的《惡靈古堡4》試玩版就有一項彩蛋。玩家只需將遊標停留在開始功能表的「主線劇情」上並執行特定操作，即可穩定進入「瘋狂電鋸模式」，同樣CD Projekt Red 所開發的《電馭叛客2077》中也隱藏著一個類似彩蛋，將遊標懸停在標題畫面的版本號上並稍等片刻，版本號就會變為「2.0.77」，而這串數字就是對遊戲標題的致敬。

以下內容可能涉及彩蛋劇透，請自行斟酌觀看。

關鍵字：人機迷網卡普空

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