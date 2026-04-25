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年齡驗證擴大！索尼鎖英國PS玩家　六月沒驗恐禁網憂：美好消失

記者黃冠瑋／綜合報導

近年西方國家對於未成年設置年齡認證已經成為了一種共識，像是Discord、Steam到Xbox等多個平台都逐漸要求設定。如今再傳出索尼已經鎖定英國PlayStation玩家，要求用戶必須透過手機號碼、臉部掃描、身分證年齡驗證等其中一方式進行驗證，如果六月之前沒有完成，將會被暫時禁止使用相關通訊。

▼索尼鎖定英國PS玩家年齡驗證。（圖／翻攝自Getty Images）

▲▼索尼鎖定英國PS玩家年齡驗證。（圖／翻攝自Getty Images）

根據外媒報導，近期有英國和愛爾蘭的PlayStation用戶反映，在打開PlayStation5主機時會突然跳出一條訊息，要求用戶立即驗證，其中訊息就寫到「作為我們遵守全球法規的一部分，您需要在今年稍後驗證您的年齡，才能繼續使用PlayStation的通訊功能，例如訊息和語音聊天」。同時系統也提醒玩家如果在六月之前未能遵守規定，以下功能將無法使用，包含PlayStation（主機、PSApp和網頁）上的通訊功能、語音聊天、文字聊天/訊息、參加聚會或小組活動、互聯或第三方通訊體驗、Discord語音聊天、廣播和分享功能、將遊戲畫面直播到YouTube或Twitch、遊戲內特定功能，例如使用者生成內容或交流。

至於驗證方式，官方提供三種驗證，其一手機號碼，會與玩家手機運營商存檔的資訊進行比對，以驗證玩家的年齡，只要玩家是手機合約的所有人，並且資訊與記錄相符，就可以確認到訊息完成驗證。其二臉部掃描，會需要一張玩家的臉部照片，索尼合作開發的年齡驗證軟體就會估算出玩家年齡，符合成年將會完成開通。其三身分證年齡驗證，則是需要拍一張玩家護照、駕照或身分證照片，來辨別玩家是否成年。雖說該設定是有效保護青少年安全的一項措施，但仍有少部分網友感嘆過去的自由美好，或許早已不在。至於台灣以及各國PlayStation用戶是否跟進，目前官方還未做出回應。

另外，日前美國政府也送出了《家長決定法案》草案，要求手機、電腦從一開始的設定就進行驗證，目的為了保護未成年在科技產品的使用上，能達到有效監督，但由於仍存在某些個資問題，因此該法案仍在研議。

關鍵字：PlayStation索尼

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