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《戰地風雲6》「斑斕柏油」曝光　網猜5賽季移步拉斯維加斯

記者黃冠瑋／綜合報導

EA旗下《戰地風雲6》自從上線後，可說是斬獲不少好評，然而後續卻因為配對太差、武器升級過慢等問題，近期更是受裁員風波影響，讓評價直接跌落至褒貶不一。對此，官方為了應對玩家不安，釋出關於2026年更新路線，其中第五賽季一張色彩斑斕柏油圖搶先曝光，讓不少網友猜測很可能舞台移步至拉斯維加斯。

▼《戰地風雲6》「斑斕柏油」圖曝光。（圖／翻攝自戰地工作室）

▲▼《戰地風雲6》「斑斕柏油」圖曝光。（圖／翻攝自戰地工作室）

根據戰地風雲工作室公告，為了吸引玩家重新回歸《戰地風雲6》，因此提前曝光2026年更新計畫，除了提到一整年將分為第三季、第四賽季、第五季賽季為主軸外，大量地圖將會加入到遊戲當中。對此執行製作Philippe Ducharme表示，「可以確認我們將在第五賽季推出第三張地圖作為節日驚喜，玩家們還得耐心等待才能了解這些地圖，但我可以透露的是，路線圖確實暗示了玩家將在哪些地方戰鬥」，而這段描述曝光後，就成功掀起玩家們心中那股偵探魂，想要透過圖片找尋蛛絲馬跡。

對此，就有網友發現圖片中明顯是描繪一條柏油路，在路邊中有一個色彩繽紛的水坑，周圍散落著子彈。起初這種彩虹般的景象，部分網友則是認為可能是汽油混合物造成的，但隨後就有人指出，水坑中央的形狀與內華達州的拉斯維加斯標誌性廣告牌「歡迎來到拉斯維加斯」形狀色彩類似。單獨看可能不太容易分辨，但並排後比較就如同網友所說第五賽季很可能就是移步拉斯維加斯。

此外，一位自稱住在拉斯維加斯賭場的玩家指出，螢幕左側的橙色光束可能實際上就是Mandalay海灣度假酒店和賭場的倒影，影像右側可能是MGM大飯店的綠色霓虹燈倒影。不論如何，第五賽季預期將會在2026年下半秋季登場，因此還需等些時日才能驗證網友猜測是否一致。

關鍵字：戰地風雲槍戰EA

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