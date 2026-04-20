德選手電競比賽輸了怒搧對手巴掌　眼鏡當場噴飛...遭禁賽10年

記者楊智仁／綜合報導

德國一場「CAGGTUS Leipzig LAN Party 」《CS》活動賽事近日爆發衝突，一名實況主兼選手 MAUschine 在比賽結束後，情緒失控當場打了對手一巴掌，這個行為也讓 MAUschine 遭多個電競單位懲處。

▼德選手電競比賽輸了怒搧對手巴掌。（圖／翻攝自推特）

根據現場畫面顯示，31 歲的 MAUschine 比賽過程中情緒失控，賽後頒獎典禮時走向對手 Spidergum，並重重搧了對方一個巴掌，力道之大連眼鏡都噴飛，Spidergum 則是一臉錯愕待在原地，現場主持人隨即要求將 MAUschine 帶離舞台。根據當地社群人士 Aaron 表示，MAUschine 疑似因比賽期間遭對手言語挑釁而情緒爆發，然而「輸不起」的影片曝光後震驚德國電競圈，

A counter strike player known as MAUschine has been handed a 10 year ban after sucker punching a member of the winning team pic.twitter.com/1GEmvv85m2 — hobshy (@hobshy) April 19, 2026

事件發酵後，德國電競圈迅速表態譴責，包括聯盟 DACH League 與賽事平台 Fragster 已宣布對 MAUschine 施以禁賽處分，期限長達 10 年禁賽至 2036 年，並將事件提交至 Esports Integrity Commission 進一步審查。外界預期，相關影響可能進一步擴及直播平台如 Twitch，甚至不排除進入法律程序，若 Spidergum 決定提出告訴後果恐將更加嚴重。

至於受害選手 Spidergum 似乎未受太大影響，他事後在社群平台 X 上分享勝利喜悅，並幽默反擊 MAUschine，嘲諷對方「打人比槍法還準」展現輕鬆態度。