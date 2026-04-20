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德選手電競比賽輸了怒搧對手巴掌　眼鏡當場噴飛...遭禁賽10年

記者楊智仁／綜合報導

德國一場「CAGGTUS Leipzig LAN Party 」《CS》活動賽事近日爆發衝突，一名實況主兼選手 MAUschine 在比賽結束後，情緒失控當場打了對手一巴掌，這個行為也讓 MAUschine 遭多個電競單位懲處。

▼德選手電競比賽輸了怒搧對手巴掌。（圖／翻攝自推特）▲▼搧巴掌。（圖／翻攝自推特）

根據現場畫面顯示，31 歲的 MAUschine 比賽過程中情緒失控，賽後頒獎典禮時走向對手 Spidergum，並重重搧了對方一個巴掌，力道之大連眼鏡都噴飛，Spidergum 則是一臉錯愕待在原地，現場主持人隨即要求將 MAUschine 帶離舞台。根據當地社群人士 Aaron 表示，MAUschine 疑似因比賽期間遭對手言語挑釁而情緒爆發，然而「輸不起」的影片曝光後震驚德國電競圈，

事件發酵後，德國電競圈迅速表態譴責，包括聯盟 DACH League 與賽事平台 Fragster 已宣布對 MAUschine 施以禁賽處分，期限長達 10 年禁賽至 2036 年，並將事件提交至 Esports Integrity Commission 進一步審查。外界預期，相關影響可能進一步擴及直播平台如 Twitch，甚至不排除進入法律程序，若 Spidergum 決定提出告訴後果恐將更加嚴重。

至於受害選手 Spidergum 似乎未受太大影響，他事後在社群平台 X 上分享勝利喜悅，並幽默反擊 MAUschine，嘲諷對方「打人比槍法還準」展現輕鬆態度。

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