美市長用《瑪利歐賽車》讚揚「富豪稅」　化身耀西狂攬155億福祉

記者黃冠瑋／綜合報導

隨著物價飛漲日益升高，政府也試著想出各種方法，試圖減緩人民生活壓力。對此，紐約新任市長近期就宣布一系列針對超級富豪的大規模課稅計畫，其中竟然用《瑪利歐賽車》比喻來讚揚此次計畫利弊，政府為耀西、慈善事業則是黃金蘑菇，試圖打擊貪婪庫巴企業，充分展現了市長極其熱愛電玩的另一面。

▼美市長用《瑪利歐賽車》讚揚「富豪稅」。（圖／翻攝自X／@NintendoEurope）

事情其實是，在16日一場新聞發布會上，紐約新任市長Zohran Mamdani與紐約州議會成員，以及新成立的「市長基金」董事會成員出席記者會，目的是共同討論該基金運作方式。其中就提到該基金將由慈善捐贈者（富精英階層）貢獻，並以此回饋給紐約市的所有行政區，換句話說指透過課徵富豪稅，來緩解當前紐約居民所面臨的居住壓力。

對此，Mamdani更是把這項計畫想成在遊玩《瑪利歐賽車》，「政府正在駕駛賽車，而慈善事業則提供衝過終點線所需的渦輪加速，以《瑪利歐賽車》來說，政府就像耀西，慈善事業就像黃金蘑菇，而這項課稅計畫正是關鍵的一擊，讓我們在彩虹之路上能擊敗庫巴，而庫巴也代表著那些企業的貪婪」。

另一方面，這項計畫是希望透過吸引慈善捐贈者（富精英階層），讓勞工階級的生活品質能獲得改善，其中就包含了一項在紐約首創的「第二居所稅」，針對那些在市中心持有奢侈房產但未居住其中的富豪徵收一筆費用，預估每年能為紐約市帶來至少5億美元（約新台幣155億元）的收入，用於免費托兒服務、清潔街道和改善社區安全。

另外，這也不是Mamdani跨界比喻電玩產業，過去他就曾公開表示自己極度熱愛《FIFA2003》與《模擬城市3000》，在他青少年時期曾花很多時間沉浸在這兩款遊戲，因此這次提到《瑪利歐賽車》並非一時興起，也充分展現他身為電玩玩家的另一面。