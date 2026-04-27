《魔獸世界》神人製「肉感控制器」　四根熱狗闖關網笑：好油喔

記者黃冠瑋／綜合報導

在《魔獸世界》眾多關卡中，一般玩家想通關高難度地城，往往都需要靠著熟練操作鍵盤與滑鼠，才能驚險通關。不過近期一名海外實況主竟突發奇想，打造了一款完全由熱狗組成的控制器，靠著四根熱狗闖贏傳奇地城挑戰，並且過程操作極其流暢，讓不少網友笑稱，「手可以髒，但遊戲必須贏，好油喔」。

▼《魔獸世界》神人製「肉感控制器」。（圖／翻攝自YouTube／addison2k）



關於這項創意挑戰，其實來自一名海外實況主Addison2K，想法是從Tentathon24小時馬拉松實況中意外想出的挑戰，起初他只用一根熱狗來感應彈撥動作作為輸入指令，測試看看這項實驗是否可行，沒想到最後結果竟出乎意料的好，於是他便進一步優化了這套「肉感」概念。

Addison2K利用了3D列印技術製作了兩個支架，每個支架皆可容納四根熱狗，一組負責角色移動，另一組則對應各項技能鍵位，取代傳統電腦鍵盤的W+A+S+D移動和滑鼠操作。隨即邊展開測試，過程中除了會需要使用傳統鍵盤Tab功能鍵外，其餘操作都在他所搭建的這組滿滿肉感的控制器上，讓他感到驚奇操作非常穩定，最終他也靠著幾根熱狗操作完成了《魔獸世界》的傳奇地城挑戰。

此外，他也為了讓各玩家能體驗到這項成果，於是把3D列印檔案上傳至 Makerworld，希望能把這份充滿肉感幸福分享出去，不過對此他也提到，在介紹這款控制器時，也讓他感到極其尷尬，畢竟將熱狗放入支架中就極其微妙，因此讓不少網友笑稱，「熱狗操作，想都不敢想」、「手碰著熱狗，好像哪裡怪怪的」、「手可以髒，但遊戲必須贏，好油喔」。