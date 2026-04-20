玩家買「紅白機盒」收到更稀有箱子？任天堂老粉驚：博物館等級

記者楊智仁／綜合報導

對於收藏家來說，收集各種遊戲主機並不罕見，但如果能把原裝盒找到的話，完整度能大大提升收藏品價值。日本二手交易平台近日就出現一則趣聞，在 Mercari 上購買「紅白機主機外盒」的買家，竟收到比商品本身更稀有的「專用運送箱」。買家將這個意外 PO 上網迅速成為社群的議論焦點，不少網友也直呼這已經是堪比博物館等級的收藏了。

根據原 PO 分享，他會在二手平台上尋找品質良好的紅白機或者是包裝盒，近期在 Mercari 上的一次「紅白機 主機外盒」交易中，賣家在訊息中提到，會使用「當年專用的紅白機運送箱」來寄送商品，沒想到實際收到後才發現，這個外層紙箱本身竟是極為罕見的收藏品，甚至讓他直呼，「這比主機盒還珍貴吧！」

據了解，該紙箱為當年維修紅白機時，由官方提供的專用包裝箱，側面印著早期用的 Famicom Family 商標，內部甚至附有維修相關文件與蓋章，具備一定的歷史背景，從保證書上還可以看到「昭和 63 年 ( 1988 年 ) 1 月購買、6 / 9 月修理完畢的字樣」，由於這次是實際用來寄送商品，外箱上也貼有物流單與膠帶痕跡，買家還特地小心翼翼地將其拆除，以避免破壞這項「意外收穫」。

相關貼文曝光後引發大量網友討論，不少人直呼這種包裝箱已經是「博物館等級」的收藏，「這種東西現在世界上還剩幾個啊」、「光這個箱子就能信任賣家了」、「買盒子送更高級的盒子（笑）」、「連任天堂自己可能都沒有了吧」。