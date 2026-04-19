韓國「幫貓刷毛」網頁小遊戲爆紅　貓奴拚手速不能被主子發現

記者楊智仁／綜合報導

網路再度出現爆紅小品，近期一款名為《Brush Jjaemu》的瀏覽器遊戲迅速竄紅，主角是一隻脾氣火爆的橘貓「Jjaemu」，規則相當單純「幫貓刷毛但不能被發現」，簡單卻高壓的玩法吸引大量玩家挑戰。

▼《Brush Jjaemu》幫貓刷毛不能被發現。（圖／翻攝自推特）

《Brush Jjaemu》是由由韓國開發者벼리製作小遊戲，玩家只需在畫面中替這隻橘貓刷毛，但前提是「不能被牠發現」，一旦 Jjaemu 在你刷毛時回頭「盯上你」遊戲立即結束，甚至會遭到貓咪「攻擊」挑戰失敗，為了增加難度，貓咪會不定時轉頭警告玩家，讓整體體驗充滿緊張感。該遊戲同時支援電腦與手機操作，玩家可透過滑鼠或手指滑動進行刷毛動作，測試自己能在被發現前完成多少次「刷毛」。

遊戲推出之後瞬間爆紅，目前推特上影片逼近 2000 萬觀看，有超過 23 萬按讚，不少玩家開始在社群平台分享自己的最佳紀錄，有玩家成功完成數百次刷毛才被「制裁」，掀起一波比拼紀錄的熱潮。從目前討論熱度來看，《Brush Jjaemu》有望成為近期最受關注的瀏覽器小遊戲之一，讀者也可以實際體驗看看能夠刷幾次毛呢。