從國小開始做遊戲！一人工作室奪「最佳學生獎」　曝最大挑戰

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從國小開始做遊戲！一人工作室奪「最佳學生獎」　曝最打挑戰

記者楊智仁／綜合報導

僅由一人組成的本土獨立遊戲工作室SmellyFrog，日前以《阿嘓大冒險：漂流之空》在台北國際電玩展（Taipei Game Show，TGS）主辦的獨立遊戲大獎Indie Game Award 2026中，獲得「最佳學生遊戲」肯定，單人開發的阿軒表示，自己從國小開始接觸遊戲開發、當時就一個人製作不少小遊戲專案，至今已有十年經驗，當初得知入圍時覺得很意外，直到頒獎典禮一切變得很真實，在TGS看見玩家在獲獎展示區的攤位親自遊玩自己的作品並享受其中，是最開心也最難忘的瞬間，今年即將畢業的他透露，將帶著這份肯定與作品繼續挑戰下一個獎項。

▲▼自己做遊戲。（圖／廠商提供）

身為單人開發團隊，阿軒一手包辦了《阿嘓大冒險：漂流之空》中所有的遊戲設計、程式設計、美術與音樂音效，工作量驚人，他表示，這款遊戲的誕生是希望能以規則簡單的2D平台為基底，進而嘗試更加實驗性的做法，期盼能帶給一場玩家難忘的冒險，而遊戲場景的靈感來自於阿軒平時在網路上欣賞的風景畫與概念圖，最終孕育出「被大樹抬起來的空中島」這個充滿想像力的舞台。

阿軒強調，希望遊戲場景能具有一種「魔性」，就像他看到優秀畫作時不禁會產生「好想去那裏探索」的感覺一樣，期望遊戲裡的環境與背景也能帶給玩家同樣的悸動，至於選擇青蛙作為主角，原因則十分單純，他笑說「因為我喜歡青蛙，覺得很可愛！」，因此連工作室名稱都放入了青蛙這個元素。

▲▼自己做遊戲。（圖／廠商提供）

以學生身分獨自完成如此規模的作品，阿軒坦言最大的挑戰在於為專案設下適當的「規模」，在過程中常常覺得開發技術追不上理想中該做到的事，但他始終想貫徹初衷，目標是將《阿嘓大冒險：漂流之空》打造成一個「感覺永遠玩不完的遊戲」，而在課業、生活與開發的拉鋸中，阿軒強調，自己總是將「生活」擺在最重要的位置，不僅不排斥朋友的邀約，也會隨時注意課業進度與身體健康。

談及報名Indie Game Award 2026的契機，阿軒笑稱是為了「不讓自己侷限在小圈子裡」，他坦言自己是個社恐，但透過參加台北電玩展的系列活動、趁機見識來自世界各地開發者做的遊戲，同時也能藉此多出一個「死線」，來強迫自己推進開發進度，面對未來的職涯發展，阿軒對遊戲開發的熱情絲毫未減，他堅定地表示，因為喜歡做遊戲，無論結果如何，未來仍有很大的機率會嘗試投身遊戲產業。

▲▼自己做遊戲。（圖／廠商提供）

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