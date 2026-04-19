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海盜新作爆紅開賣10萬人上線　伺服器炸官方求救：有人能幫修嗎

記者楊智仁／綜合報導

主打 PvE 合作生存玩法的新作《Windrose：風啟之旅》近期在 Steam 搶先體驗推出後迅速爆紅，但隨著玩家人數激增，遊戲的連線問題也逐漸浮上檯面，甚至讓開發團隊公開向社群尋求協助。

▼Windrose爆紅開賣10萬人上線伺服器炸。（圖／翻攝自Steam）▲▼Windrose：風啟之旅。（圖／翻攝自Steam）

《Windrose》在上市後表現亮眼，上線第二天即達到接近 10 萬人同時在線，整體評價維持「極度好評」。由於遊戲主打合作體驗，不少玩家也積極架設專屬伺服器與朋友連線遊玩。然而，實際遊戲體驗卻出現不穩定狀況，包含延遲飆高、卡頓甚至短暫斷線等問題，引發玩家抱怨。

面對連線困境，開發商 Kraken Express 甚至在官方 Discord 發文，公開詢問社群是否有網路服務供應商（ISP）相關從業人員能提供協助。官方表示，「如果你在大型歐洲或北美 ISP 工作，或認識相關人士願意與我們交流，我們將非常感激，這可能對改善合作連線品質帶來實質幫助。」

有玩家實測指出，即使地理位置相近仍會出現明顯延遲，例如兩名位於美國加州、車程僅數小時距離的玩家，在連線遊玩時仍頻繁遭遇多秒級卡頓與停滯現象。此外，嘗試架設專用伺服器的玩家也發現，《Windrose》目前在伺服器功能上相對陽春，甚至無法像一般遊戲一樣透過指定轉發埠進行連線，進一步加劇使用難度。

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