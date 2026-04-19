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9成消費者討厭盲抽...日最新調查狂吸上萬評論：抽不到想要的

記者楊智仁／綜合報導

專注於 IP 企劃與策略的 Hamaru Strategy 株式會社日前發布「2026 年隨機商品消費者意識調查」。結果顯示，儘管多數消費者對隨機販售模式（如盲抽、轉蛋等）感到不滿，但仍持續購買，這種矛盾的消費心理正對作品內容整體印象產生負面影響。

▼日最新調查9成消費者討厭盲抽。（僅為示意圖／翻攝自台北市政府）▲▼消費者不喜歡轉蛋。（圖／翻攝自台北市政府）

本次調查在短短一周內吸引高達 35,866 件 回答，文字評論累計超過 269 萬字，顯示出消費者對此議題的高度關注。調查發現參與者中有 99.3% 具有購買隨機商品的經驗，然而情感層面上，卻有高達 89.9% 的人表示「討厭」或「非常討厭」隨機商品，這反映出消費者處於一種「雖然討厭但為了心儀角色不得不買」的無奈現狀

消費者討厭隨機商品的主因包括「無法保證獲得想要的東西（98.5%）、比一般銷售模式花費更多金錢（91.6%）」。此外，高達 94.8% 的人曾有過「抽不到想要商品」的經驗，這導致 63.3% 的消費者曾轉向二次流通市場，以高於定價的價格購買轉售商品，顯示金錢正從官方管道流向轉售市場。

報告指出，隨機銷售的負面情緒不只針對商品本身，更有 85.2% 的消費者表示，隨機商品販售方式曾讓他們對作品內容本身印象轉差，更有 93.6% 的消費者曾因為商品是隨機販售而選擇放棄購買，主要原因在於種類過多導致中獎率太低（85.5%）及單價過高（75.9%）。面對現狀高達 89.7% 的消費者希望官方能提供「單價雖提高，但可以自行挑選樣式」的販售選項。

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