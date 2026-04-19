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寫「暴雷文」違法！男經營劇透網站被告　重罰百萬日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本針對「劇透文章」是否構成侵權的爭議出現最新判決，東京地方法院於 16 日裁定，一名經營網站的 39 歲男子，因發布整理電影與動畫劇情的「暴雷文章」，構成違反著作權法，判處有期徒刑 1 年 6 個月、緩刑 4 年，並科罰金 100 萬日圓。

▼男經營暴雷網站被告...重罰百萬日圓。（圖／翻攝自推特）▲▼暴雷出大事。（圖／翻攝自推特）

這起由角川和東寶兩家版權方共同提起的訴訟案，本案爭議焦點在於，被告網站上刊登的多篇文章，內容以文字形式整理作品劇情與發展，包括電影《哥吉拉-1.0》以及動畫《OVERLORD III》第 1 話〈支配者的憂鬱〉等作品。相關文章由寫手撰寫，並於 2018 年至 2023 年間發布在網站上，該網站同時透過廣告獲取收益。

庭審過程中最大爭點在於，這類將作品內容以文字重述的劇透文章，是否構成著作權法中的「翻案」，所謂「翻案」，是指在保留原作本質特徵的前提下，加入創作性變更而形成新作品的行為。依日本著作權法規定，該權利僅屬於原作者，未經授權擅自進行即屬違法。

檢方指出，其中《哥吉拉-1.0》相關文章長度超過 3000 字，從開頭到結局完整描述劇情；而《OVERLORD III》的文章則包含多張靜態畫面，並將角色台詞逐字轉寫，已構成對原作的翻案與侵權。

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