日動畫師剛入行年收僅14萬　曬薪資證明...一天餐費僅50元

記者楊智仁／綜合報導

日本動畫影響力擴展全球，每年都有許多作品引發熱潮，然而該產業長期低薪問題再度引發關注，近日一名動畫師在社群平台公開自己「入行第一年年薪」只有 73 萬日圓（約台幣 14 萬），他也分享當時拮据的生活狀況引起動漫粉絲熱議。

▼日動畫師公開剛入行年收僅73萬日圓。（圖／翻攝自推特）

該名動畫師看到海外粉絲針對盜版議題的討論後，有感而發決定公開自身經歷，他曬出 2016 年 ( 平成 28 年 ) 薪資證明，首年擔任動畫師年收入僅 729,075 日圓，雖然這已經是 10 年前數據，不過動畫師也苦笑，現在入行待遇應該也差不多。他接著回憶自己當時在東京練馬區生活，每月實際到手收入僅約 6 萬至 7 萬日圓（約新台幣 1.2 萬至 1.4 萬元）支出分配極為緊繃。

「房租約 3 萬日圓、餐費約 8000 日圓（ 平均一天 250 日圓 ）、洗澡約 8000 日圓（ 數天去一次錢湯 ）、手機費約 5000 日圓、存款約 7000 日圓」，他更坦言，當時連水電費、年金與保險都無力繳納甚至曾遭停水停電，不過由於長時間待在公司工作，生活影響反而有限。飲食方面，動畫師分享自己的節省方式，當時日本連鎖披薩推出優惠，兩份 1000 日圓還送一份，他會與後輩各出 500 日圓分攤，取得一整份披薩後分三天慢慢吃完。

這段經歷讓不少網友直呼「難以想像」，也再次凸顯動畫產業基層從業人員的艱困處境。該動畫師表示，自己一路咬牙撐過動畫工作，近期更成立出版社，希望能夠創作漫畫，同時也期許未來能為旗下員工提供「足以維持生活的薪資」。