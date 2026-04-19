玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩　17年相伴已成一輩子家人

記者黃冠瑋／綜合報導

對於現代人而言，寵物早已成為自己生命中最重要的家人之一，不過隨著時光流逝，許多人都不得不面對牠們相繼離世。對此，近期就有一名海外玩家因失去陪伴17年的愛貓，於是他想藉著遊玩《上古卷軸5》散心，沒想到一打開看到當年以愛貓為原型捏出的「虎人」，讓他再次淚崩，迅速引起無數網友共鳴。

▼玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩。（圖／翻攝自Reddit／wutislife22）

事情其實是，一名海外玩家wutislife22，在他13歲時便養了一隻愛貓，從此便與他相伴17年，但好景不長愛貓在兩週前不幸過世，讓他感覺生活似乎失去重心，於是他想藉著重新遊玩《上古卷軸5：天際》，一方面重溫當時愉快體驗，另一方面是想藉著遊玩拋開現實中對愛貓的思念。然而沒想到在他打開遊戲沒多久，便看到在2020年時以愛貓為原型捏出的「虎人」造型，讓他不禁溼潤眼眶。

消息曝光後，沒多久便引起無數玩家迴響，許多同樣相似經歷的飼主，都能清楚知道他目前的感受，紛紛替他加油鼓勵，並曬出自己與毛小孩的回憶照片。其中也有玩家分享如何在《上古卷軸5》中紀念這些相伴多年的家人，一款名為「Rawlith」的玩家小屋模組，玩家只要主動聯繫該模組的創作者並提供寵物的真實照片，作者就能把寵物的照片放入遊戲內的相框中。另外，也有玩家以「艾斯維爾」（虎人故鄉）與「松加德」（英雄死後的天堂）得到永恆的平靜，表示願這名玩家最終能與愛貓再次相見。如此感人經歷，也見證著遊戲不再只是遊戲，更是能成為玩家間彼此的心靈支柱、緬懷家人的保護所。