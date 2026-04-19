ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩　17年相伴已成一輩子家人

記者黃冠瑋／綜合報導

對於現代人而言，寵物早已成為自己生命中最重要的家人之一，不過隨著時光流逝，許多人都不得不面對牠們相繼離世。對此，近期就有一名海外玩家因失去陪伴17年的愛貓，於是他想藉著遊玩《上古卷軸5》散心，沒想到一打開看到當年以愛貓為原型捏出的「虎人」，讓他再次淚崩，迅速引起無數網友共鳴。

▼玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩。（圖／翻攝自Reddit／wutislife22）

▲▼玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩。（圖／翻攝自Reddit／wutislife22）

事情其實是，一名海外玩家wutislife22，在他13歲時便養了一隻愛貓，從此便與他相伴17年，但好景不長愛貓在兩週前不幸過世，讓他感覺生活似乎失去重心，於是他想藉著重新遊玩《上古卷軸5：天際》，一方面重溫當時愉快體驗，另一方面是想藉著遊玩拋開現實中對愛貓的思念。然而沒想到在他打開遊戲沒多久，便看到在2020年時以愛貓為原型捏出的「虎人」造型，讓他不禁溼潤眼眶。

消息曝光後，沒多久便引起無數玩家迴響，許多同樣相似經歷的飼主，都能清楚知道他目前的感受，紛紛替他加油鼓勵，並曬出自己與毛小孩的回憶照片。其中也有玩家分享如何在《上古卷軸5》中紀念這些相伴多年的家人，一款名為「Rawlith」的玩家小屋模組，玩家只要主動聯繫該模組的創作者並提供寵物的真實照片，作者就能把寵物的照片放入遊戲內的相框中。另外，也有玩家以「艾斯維爾」（虎人故鄉）與「松加德」（英雄死後的天堂）得到永恆的平靜，表示願這名玩家最終能與愛貓再次相見。如此感人經歷，也見證著遊戲不再只是遊戲，更是能成為玩家間彼此的心靈支柱、緬懷家人的保護所。

My 17 year old cat I had since I was 13 passed away 2 weeks ago. Went back to Skyrim for some nostalgia and to lose myself in the world a little bit, then I get hit in the feels with his character from 2020. Started tearing up while walking around Solitude.
by u/wutislife22 in skyrim

關鍵字：上古卷軸Bethesda

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Jisoo親哥爆性侵！又遭控家暴　她直播曾喊：自己為自己負責

推薦閱讀

玩家買「紅白機盒」收到更稀有箱子？任天堂老粉驚：博物館等級

打電動成標竿！美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」　年薪高開310萬

韓國「幫貓刷毛」網頁小遊戲爆紅　貓奴拚手速不能被主子發現

寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡　重創黃牛掃貨轉賣玩家欣喜

從國小開始做遊戲！一人工作室奪「最佳學生獎」　曝最大挑戰

海盜新作爆紅開賣10萬人上線　伺服器炸官方求救：有人能幫修嗎

《腐朽之都3》陰屍鹿預告全是假　負責人坦言：當年根本還沒開發

玩家重溫《上古卷軸5》一見牠秒淚崩　17年相伴已成一輩子家人

9成消費者討厭盲抽...日最新調查狂吸上萬評論：抽不到想要的

寫「暴雷文」違法！男經營劇透網站被告　重罰百萬日圓

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

玩家買「紅白機盒」收到超稀有箱子

韓國「幫貓刷毛」網頁小遊戲爆紅

從小玩《寶可夢》會改變大腦

《寶可夢冠軍》玩家嫌命中太爛

從國小做遊戲！一人工作室奪獎

美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」

日12歲童星撞名「毛利蘭」

直擊／虛擬偶像「邊直播邊進香」

《Pickmon》陷抄襲爭議想改名

海盜新作爆紅開賣10萬人上線伺服器炸

最新新聞

玩家買「紅白機盒」收到超稀有箱子

美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」

韓國「幫貓刷毛」網頁小遊戲爆紅

寶可夢中心實施「搶先體驗」購卡

從國小做遊戲！一人工作室奪獎

海盜新作爆紅開賣10萬人上線伺服器炸

《腐朽之都3》陰屍鹿預告全是假

玩家重溫老遊戲一見牠秒淚崩！

日最新調查：9成消費者討厭盲抽

男經營暴雷網站被告...重罰百萬日圓

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366