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駭客爆《GTA Online》財務內幕　每天賺千萬...4%玩家貢獻全部

記者楊智仁／綜合報導

知名遊戲開發商Rockstar Games近日傳出遭駭客入侵，部分內部資料外流，其中包含疑似財務數據。根據外洩資訊顯示，旗下長青線上模式《GTA Online》平均每日創造高達約100萬美元收入，再度引發外界關注其驚人吸金能力。

▼《GTA Online》每日創百萬美元收入。（圖／翻攝自GTA）▲▼GTA。（圖／翻攝自推特）

《GTA Online》自2013年隨《GTA 5》推出至今，已營運將近13年，仍持續透過更新內容維持熱度，4月11日，駭客團體 ShinyHackers 聲稱取得 Rockstar 私密檔案，隨後官方也證實確實發生資料外洩事件。雖然外界一度猜測《GTA 6》資訊可能再次遭曝光，但目前流出的重點集中在營收相關數據。根據這批資料顯示，自2025期間《GTA Online》平均每周營收約為959萬美元，推估年收入接近5億美元，最高單周甚至達到約2788萬美元，整體仍維持極高水準。

收入來源方面，遊戲內虛擬貨幣「Shark Cards」為主要金流來源，平均每周貢獻約732萬美元；訂閱服務「GTA+」則帶來約226萬美元收入。玩家數據同樣值得關注，每周平均有超過900萬名玩家登入《GTA Online》，但實際付費人數約為39萬人，僅佔整體玩家約4%，換言之少數付費玩家便支撐起龐大營收。

目前上述數據仍屬駭客外流資訊，真實性尚未獲得官方全面證實。不過，若數據屬實，《GTA Online》無疑仍是當今遊戲市場最具盈利能力的作品之一。

關鍵字：GTA Online

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