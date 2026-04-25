《Roblox》祭「三階分級」兒少安全　防止美少失蹤案再發生

記者黃冠瑋／綜合報導

知名沙盒遊戲平台《Roblox》上提供了許多獨立遊戲創作者資源，然而自從爆出多項兒童爭議後，就慘遭各界不斷聲討、批評。面對排山倒海壓力，官方近日終於決定宣布，平台將針對帳號類型進行重大改革，以三種全新帳號類別區分，精準鎖定年齡，提供合乎內容與相關設定，以防止類似少年失蹤案件再發生。

▼《Roblox》祭「三階分級」兒少安全。（圖／翻攝自X／@Roblox）

《Roblox》自2006年首次推出以來，每年都在打破玩家數量記錄，一舉成為近幾年最受歡迎的線上電玩遊戲之一，每天活躍用戶數就高達上千萬，也因此吸引了不少來自各行各業的玩家。儘管遊戲取得了巨大成功，但與其他多人遊戲一樣，Roblox也面臨著不少批評，其中大部分針對其龐大的青少年玩家群體。許多玩家呼籲Roblox推出更嚴格的安全功能和規則，以保護年輕用戶免受與陌生人在線上互動的危險，像是先前就發生美國少年無故失蹤、兒童遭不法利誘等，因此該遊戲也遭到各種訴訟以及歐洲刑警組織調查。

如今或許是迫於壓力，官方將會推出一系列基於年齡的新系統，包括即將推出的Roblox Kids和Roblox Select帳戶選項，該系統將「使內容存取權限、通訊設定和家長控制與用戶年齡更加匹配」。系統將會根據Roblox全球年齡檢測技術或是所輸入的信息，把5-8歲年齡層的玩家分配到Roblox Kids帳戶。而Roblox Kids限制使用者只能存取內容成熟度為「最低」或「輕微」的遊戲，這些遊戲必須透過三步驟篩選流程；預設情況下，所有通訊功能均已停用；且其應用程式內背景與Roblox Kids帳戶不同，便於使用者識別帳號類型。只有等到用戶年滿9歲後，其帳戶才會升級為Roblox Select，原本所有權限則是只有年滿16歲才能轉為標準Roblox帳戶。其中Roblox Select針對 9-15 歲的用戶，其設定與Roblox Kids基本相同，但允許存取評級為「中等」的遊戲。

除了全新的Roblox Kids和Roblox Select帳戶系統外，Roblox還擴展了家長監護功能。新的控制功能將允許家長封鎖15歲以下兒童的特定遊戲，管理 15 歲以下兒童的直接聊天設置，並「批准存取兒童預設帳戶類型下無法存取的特定遊戲」。家長還可以根據需要更正用戶的年齡，以確保孩子使用與其年齡相符的帳戶進行遊戲，並查看孩子玩得最多的遊戲以及孩子的線上朋友。 Roblox Kids、Roblox Select和擴展後的Roblox家長監護功能預計將於2026年6月開始陸續推出。另外，執行長David Baszucki則指出，這次更新也會引入先前宣布的臉部辨識技術和家長驗證系統，以確保玩家年齡的真實性。