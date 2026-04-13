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Faker有望對決馬斯克AI！「人類直覺」會是重要武器

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，以及韓國MBC節目《손석희의 질문들》近日播出最新一集，邀請《英雄聯盟》傳奇選手 Faker 與前圍棋世界冠軍李世乭同台，暢談人類與人工智慧（AI）對決的可能性與挑戰。

▼電競傳奇Faker談對決AI可能性。（圖／翻攝自lolesports） ▲▼電競傳奇Faker。（圖／翻攝自lolesports）

先前曾傳出 Faker 有望對決伊隆·馬斯克旗下 AI「Grok 5」，節目中主持人詢問他對即將到來的 AI 對決有何看法， Faker 表示，自己喜歡競爭和 AI 對戰本身具有重大意義，也讓他相當好奇 AI 的實力，不過他坦言，現階段技術是否已成熟到，能在短時間內實現這樣的對戰，「遊戲本身相當複雜，甚麼時候準備好還有待觀察。」

曾於 10 年前與 AI 對弈的李世乭則坦言，若不對 AI 進行一定程度的限制，人類恐怕難以抗衡，「即使是像 Faker 這樣的頂尖選手，也未必能輕易應對。」面對主持人提問是否感到不安， Faker 坦言 AI 進步速度遠超預期結果難以預料，但作為職業選手仍會全力以赴。

針對比賽公平性，李世乭也提出關鍵問題，在高度依賴反應速度的遊戲中，人類是否會處於劣勢，對此 Faker 回應，未來對戰可能會對 AI 反應速度設下限制，「如果 AI 能在 0 秒內反應，那人類幾乎不可能命中技能，因此應該在相同反應條件下，比拼判斷與操作這樣才有意義。」

去年馬斯克曾表示會對 AI 設下「視覺限制、反應限制」，Faker 後續也表示「直覺」可以理解為人類長期累積的經驗，這樣的創造力可以發揮在臨場應變上。這雖然尚不知道這場世紀對決何時會到來，一旦成真將被視為電競與科技的重大里程碑。

關鍵字：Faker

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