《Rust》驚傳「神秘新頁」　網猜二代開發傻眼：不是我們做的

記者黃冠瑋／綜合報導

知名生存遊戲《Rust》過去靠著考驗玩家間心理博弈，爭奪生存物資、佔領地盤，讓遊戲一上市就收穫無數玩家好評。如今時隔多年，就有玩家發現近日Steam平台上出現了名為 「Rust2」 商店頁面，引起廣大玩家猜疑，讓官方感到非常傻眼，根本沒有在製作 《Rust2》，這頁面不是我們做的。

▼《Rust》驚傳「神秘新頁」。（圖／翻攝自《Rust》Steam）

關於「Rust2」商店頁面發現，是從一位在Reddit上名為Freeqncy所發起的，從畫面中可以看到該頁面完全沒有圖片或詳細資訊，雖說該貼文發布後，有掀起不少玩家猜想二代推出，但隨後便遭到許多網友質疑這則消息真實性。起初玩家之所以會對此感到猶疑，其實是《Rust》開發公司Facepunch營運長Alistair McFarlane在這則貼文回應，「你們什麼都沒看見」，如此模稜兩可答案，因此造就玩家猜想，不過或許是深怕信以為真，因此其他開發人員便出面強調，「假的，不是我們做的」。

對此，Facepunch 負責人 Garry Newman也在後續採訪，提到「沒這回事，我們沒有在做 Rust 2」，至於該頁面是誰上架，他無從得知，但他也呼籲該頁面應該標為可疑網站，避免玩家深受詐騙。另外，這也不是第一次《Rust》出現疑慮，早在2023年，由於Unity引擎引起爭議性的收費規則變動，Newman就曾公開表示過，如果真的有《Rust 2》，絕對不會使用 Unity 引擎開發。