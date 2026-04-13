證明「你不是人」！知名團隊打造劇情遊戲　用CAPTCHA跟AI吵架

記者楊智仁／綜合報導

曾推出實驗性敘事作品《1000xResist》的開發團隊 sunset visitor 斜陽過客，於近日活動「Triple-i Initiative Showcase」上公開全新作品《Prove You’re Human》，再度以人工智慧與人類關係為主題引發關注。

▼全新作品《Prove You’re Human》。（圖／翻攝自Steam）

《1000xResist》於 2024 年登上任天堂 Switch 與 PC 平台，作品圍繞離散族群、疫情與身分認同等議題，並獲得多項獎項提名，之後也陸續登上 PlayStation 與 Xbox 平台。新作《Prove You’re Human》則延續團隊一貫的敘事風格，將焦點放在 AI 與人類之間的界線，玩家將扮演一名「數位複製人」，負責測試名為 Mesa 的人工智慧，並試圖向AI證明「自己不是人類」設定充滿反轉意味。

工作室創辦人 Remy Siu 表示，本作早在兩年前便已啟動構想，隨著生成式AI逐漸滲透日常生活，團隊希望透過遊戲探討當代社會對工作、勞動與人工智慧的焦慮，以及人類在其中的自我認知。 編劇Natalie Checo 也指出，本作將結合「自我」與「工作」的關係，呈現一段關於AI、職場與現代社會處境的故事，反映 2026 年當下的集體不安。

在遊戲設計上，AI 角色 Mesa 被塑造成一張安裝在機械臂末端的巨大人臉，並刻意營造出「詭異不適」的視覺感受。玩家除了與其對話外，還需透過類似 CAPTCHA 的機制與 AI 進行辯論與判斷，挑戰傳統「人機辨識」的二元邏輯。至於上市時程雙方目前尚未公布具體時間，發行方表示，獨立團隊的優勢之一在於能保有開發彈性，因此在準備充分前，不會貿然對外承諾推出日期。