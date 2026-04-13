ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

證明「你不是人」！知名團隊打造劇情遊戲　用CAPTCHA跟AI吵架

記者楊智仁／綜合報導

曾推出實驗性敘事作品《1000xResist》的開發團隊 sunset visitor 斜陽過客，於近日活動「Triple-i Initiative Showcase」上公開全新作品《Prove You’re Human》，再度以人工智慧與人類關係為主題引發關注。

▼全新作品《Prove You’re Human》。（圖／翻攝自Steam）▲▼證明你不是人類。（圖／翻攝自Steam）

《1000xResist》於 2024 年登上任天堂 Switch 與 PC 平台，作品圍繞離散族群、疫情與身分認同等議題，並獲得多項獎項提名，之後也陸續登上 PlayStation 與 Xbox 平台。新作《Prove You’re Human》則延續團隊一貫的敘事風格，將焦點放在 AI 與人類之間的界線，玩家將扮演一名「數位複製人」，負責測試名為 Mesa 的人工智慧，並試圖向AI證明「自己不是人類」設定充滿反轉意味。

工作室創辦人 Remy Siu 表示，本作早在兩年前便已啟動構想，隨著生成式AI逐漸滲透日常生活，團隊希望透過遊戲探討當代社會對工作、勞動與人工智慧的焦慮，以及人類在其中的自我認知。 編劇Natalie Checo 也指出，本作將結合「自我」與「工作」的關係，呈現一段關於AI、職場與現代社會處境的故事，反映 2026 年當下的集體不安。

在遊戲設計上，AI 角色 Mesa 被塑造成一張安裝在機械臂末端的巨大人臉，並刻意營造出「詭異不適」的視覺感受。玩家除了與其對話外，還需透過類似 CAPTCHA 的機制與 AI 進行辯論與判斷，挑戰傳統「人機辨識」的二元邏輯。至於上市時程雙方目前尚未公布具體時間，發行方表示，獨立團隊的優勢之一在於能保有開發彈性，因此在準備充分前，不會貿然對外承諾推出日期。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【演技派狗狗】被媽說吃太多肉肉！汪躲姐懷裡超委屈XD

推薦閱讀

《惡靈古堡9》安魂子彈猛到炸屏　「一槍秒關」網笑：後座力驚人

Faker有望對決馬斯克AI！「人類直覺」會是重要武器

證明「你不是人」！知名團隊打造劇情遊戲　用CAPTCHA跟AI吵架

玩家變航管員！美國塔台缺人稱遊戲能練專注　年薪上看300萬

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

洩密頻傳任天堂震怒...外媒曝「內部放假消息」要抓內鬼

《柯南》電影首日票房11億日圓創紀錄　聲優自嘲「又爆炸了」

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪　「千關消失」網曝惡意報復

15年系列《約會大作戰》邁完結　新動畫婚紗十香陪伴到最後

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　憶草創期：每月收入不到一萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《柯南》電影首日票房11億日圓新紀錄

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪

女賽評遭批裙子太短、變黑衣人反擊

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　

任天堂「內部放假消息」要抓內鬼

《惡靈古堡9》安魂子彈猛到炸屏

男清閣樓翻出寶可夢卡價值百萬

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵

玩家變航管員！美國塔台缺人稱遊戲能練專注

證明「你不是人」！知名團隊打造劇情遊戲

最新新聞

《惡靈古堡9》安魂子彈猛到炸屏

Faker有望對決馬斯克AI

證明「你不是人」！知名團隊打造劇情遊戲

玩家變航管員！美國塔台缺人稱遊戲能練專注

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵

任天堂「內部放假消息」要抓內鬼

《柯南》電影首日票房11億日圓新紀錄

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪

15年系列《約會大作戰》新動畫啟動

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366