玩家變航管員！美國塔台缺人稱遊戲能練專注　年薪上看300萬

記者楊智仁／綜合報導

美國長期面臨航管人力不足問題，如今政府祭出新策略將目標鎖定「玩家族群」。由川普、運輸部長 Sean Duffy 以及美國聯邦航空總署共同推動的新招募計畫，正式將「電玩玩家」列為重點招募對象之一。

▼「電玩玩家」列為重點招募對象之一。（圖／翻攝自FAA ）

FAA 近日宣布啟動全新宣傳活動，鎖定下一世代航管人才並釋出宣傳影片，內容直接引用《Fortnite》與《火箭聯盟》畫面，向玩家喊話「準備好迎接挑戰了嗎？」並暗示長時間遊玩遊戲，其實已在無形中培養相關能力。根據研究數據顯示，截至 2026 年美國航管人員數量較 1981 年減少約 25%，但需處理的航班流量卻成長至當年的三倍，這項人力缺口問題早在 2024 年前便已存在，近年則因人事與預算縮減進一步惡化。

為了改善現況，政府此次選擇不同於以往透過校園徵才等傳統管道，而是轉向年輕族群與玩家社群。FAA指出，從過往離職面談中發現，電玩經驗有助於培養快速反應、專注力與處理複雜情境的能力。此外《紐約時報》指出，在一項針對250名新進航管員的調查中，幾乎所有人都自認是玩家，顯示遊戲經驗與職務能力之間可能存在一定關聯，事實上前任政府拜登時期也曾嘗試將玩家納入招募對象，但本次政策顯然投入更多資源與宣傳力度。

運輸部長 Sean Duffy 表示，若要接觸新世代人才就必須調整策略，而這次以遊戲為核心的宣傳方式，正是看準年輕族群所具備的潛力與技能，招聘工作預計 4 月 17 日展開有 8000 個名額，年薪上看數十萬美元。近年來，美國政府也多次在官方宣傳中融入電玩元素 ( 雖然多次未經授權 )，包括引用《寶可夢》、《最後一戰》與《決勝時刻》等作品，顯示遊戲文化正逐漸成為政策溝通的一環。