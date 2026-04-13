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駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵...官方強調：不會影響玩家

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠Rockstar Games再度捲入資安風波，知名駭客組織ShinyHunters近日聲稱，已成功入侵該公司的雲端系統並取得大量內部資料，並要求在2026年4月14日前支付贖金，否則將公開相關內容。

▼駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵。（圖／翻攝自GTA6）▲▼《GTA6》新功能「破碎玻璃」意外洩漏。（圖／翻攝自《GTA6》）

根據資安媒體報導，ShinyHunters指稱已取得Rockstar於雲端服務平台Snowflake上的資料存取權限，並向公司發出最後通牒要求限期聯繫並處理，否則將進行資料外洩，甚至帶來更多數位層面的干擾。不過，後續消息指出，駭客並非直接突破Snowflake本身的安全機制，而是透過第三方服務切入。據了解，問題可能出在雲端監控與分析工具Anodot，該服務近期傳出安全漏洞，成為駭客取得存取權的管道之一。

對此，Rockstar Games已對外證實確實發生資料外洩事件，公司發言人表示，此次為第三方服務遭入侵所導致，僅有「有限且非關鍵性」的公司資訊被存取，強調事件不會影響公司營運或玩家資料安全。目前ShinyHunters尚未公開具體掌握哪些資料，但外界普遍認為，外洩內容可能以企業內部文件為主，例如合約、財務資料或行銷計畫等，而非玩家帳號或個資。

ShinyHunters自2020年活躍以來，多次鎖定大型企業發動攻擊，過去目標包括Microsoft、AT&T等，通常透過勒索或販售資料牟利。值得一提的是，這並非Rockstar首次遭遇重大資安事件，2022年曾發生一起備受矚目的駭客攻擊，導致《GTA 6》早期開發畫面與資料外流，當時事件由一名英國青少年透過內部通訊系統取得權限，最終遭法院裁定須長期接受醫療監管。

關鍵字：GTA

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