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打電動成標竿！美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」　年薪高開310萬

記者黃冠瑋／綜合報導

電玩技術或許不再是一文不值，很有可能會成為工作生涯中最重要一項轉折，像是先前遊玩動作遊戲有助於現實駕駛技術、遊戲設計成NASA登月計畫等。如今美國聯邦航空總署再鎖定電玩好手，招攬成下一代飛航管制員，只要電玩技能可應用於現實，就能獲得310高薪，以此減輕多年來航管人員短缺問題。

▼美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」。（圖／翻攝自YouTube／Federal Aviation Administration）

▲▼美航空瞄準玩家徵「飛航管制員」。（圖／翻攝自YouTube／Federal Aviation Administration）

根據美國聯邦航空總署徵才廣告影片描述，將鎖定電玩玩家招募成下一代飛航管制員，透過各種不同遊戲切換，與玩家產生共鳴，再以不同航管員注視電腦螢幕的畫面，引導玩家平常所做的電玩，也再鍛鍊此項專注技術，以此強調「向來都在為此訓練」。對此，美國交通部長Sean Duffy則表示，為了更好招攬更多飛航管制員，因此政府必須做出改變，「這次廣告活動採用創新的溝通方式並鎖定於遊戲領域，為了吸引那些日益增長具備航管員能力的年輕族群」。

其實早在去年就已經注意到飛航學院畢業生與電玩玩家之間存在高度關聯性，其中在2024年調查中，就顯示在250名畢業生中，只有2人不具備玩家背景。這類人才都因具備手眼協調能力、能在複雜環境中迅速做出決策，並擁有長時間專注於螢幕的能力，而航空交通管制對維持機場安全至關緊要，航管員負責監控並指揮飛機運行，以避免在機場內、空域上方及周邊發生碰撞和其他問題。

自2024年9月以來，美國航空總署已約聘有超過11,000名飛航管制員，但距離滿編理想14,663名人員仍有不小差距，這也暗示著目前在這領域當中專業人才短缺極其嚴重，其中原因也包含人員流失、培訓耗時，以及歷來偏高淘汰率等因素，因此這次嶄新招編，也是瞄準電玩市場的潛力，就此破除過往打電動沒有前途的舊有觀念。

關鍵字：電玩航空

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