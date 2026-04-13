洩密頻傳任天堂震怒...外媒曝「內部放假消息」要抓內鬼

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期傳出重大洩密風波，多款尚未公開的遊戲與未來發售計畫遭提前曝光，涵蓋 2026 年至 2027 年的產品陣容，據傳已引發公司內部強烈不滿。近期也有消息指出，任天堂疑似再度採取「內部放假消息」的方式，試圖鎖定洩密來源。

▼任天堂「內部放假消息」要抓內鬼 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒以及 YouTuber「Nintendo Prime」近日透露，他從多個消息管道得知，任天堂已在內部刻意散布不同版本的資訊，藉此觀察哪些內容會被流出公司外部，以辨識可能的洩密者。Nintendo Prime 補充，自己並不擔心近期爆料資訊的真實性，認為其消息來源依然可靠。他進一步指出，先前任天堂曾嘗試透過類似方式追查洩密，但並未成功找出該爆料者的來源。

至於此次動作是否與近期接連出現的爆料有關，或只是公司例行性的內部控管措施，目前仍無法確認。不過 Nintendo Prime 推測，在這樣的監控策略下，短期內與任天堂相關的內部爆料可能會明顯減少。其實並不只任天堂採用「內部放假消息」這招，Rockstar Games 之前也曾採用此方式追查潛在洩密者，外界推測主要是防止《GTA6》相關資訊外洩。