ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

洩密頻傳任天堂震怒...外媒曝「內部放假消息」要抓內鬼

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近期傳出重大洩密風波，多款尚未公開的遊戲與未來發售計畫遭提前曝光，涵蓋 2026 年至 2027 年的產品陣容，據傳已引發公司內部強烈不滿。近期也有消息指出，任天堂疑似再度採取「內部放假消息」的方式，試圖鎖定洩密來源。

▼任天堂「內部放假消息」要抓內鬼 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒以及 YouTuber「Nintendo Prime」近日透露，他從多個消息管道得知，任天堂已在內部刻意散布不同版本的資訊，藉此觀察哪些內容會被流出公司外部，以辨識可能的洩密者。Nintendo Prime 補充，自己並不擔心近期爆料資訊的真實性，認為其消息來源依然可靠。他進一步指出，先前任天堂曾嘗試透過類似方式追查洩密，但並未成功找出該爆料者的來源。

至於此次動作是否與近期接連出現的爆料有關，或只是公司例行性的內部控管措施，目前仍無法確認。不過 Nintendo Prime 推測，在這樣的監控策略下，短期內與任天堂相關的內部爆料可能會明顯減少。其實並不只任天堂採用「內部放假消息」這招，Rockstar Games 之前也曾採用此方式追查潛在洩密者，外界推測主要是防止《GTA6》相關資訊外洩。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【騎士雨中鑽車縫】擦撞轎車車尾後險遭卡車撞

推薦閱讀

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

洩密頻傳任天堂震怒...外媒曝「內部放假消息」要抓內鬼

《柯南》電影首日票房11億日圓創紀錄　聲優自嘲「又爆炸了」

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪　「千關消失」網曝惡意報復

15年系列《約會大作戰》邁完結　新動畫婚紗十香陪伴到最後

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　憶草創期：每月收入不到一萬

中國女賽評遭批裙子太短...開大招變「黑衣人」登台反擊

瑜伽女「雙腳開槍」影片爆紅　網歪樓秒想小島秀夫：別讓他看到

清閣樓意外翻出寶！男三張寶可夢卡價值百萬　婚禮費用有著落

劇本寫太像「真實命案」　動畫編劇被警方約談嚇傻：以為要被關

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《柯南》電影首日票房11億日圓新紀錄

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪

女賽評遭批裙子太短、變黑衣人反擊

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　

任天堂「內部放假消息」要抓內鬼

男清閣樓翻出寶可夢卡價值百萬

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵

粉絲帶《Fate》道具闖英國被攔

15年系列《約會大作戰》新動畫啟動

瑜伽女「雙腳開槍」影片爆紅

最新新聞

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵

任天堂「內部放假消息」要抓內鬼

《柯南》電影首日票房11億日圓新紀錄

《超級瑪利歐創作家2》遭胡亂刪

15年系列《約會大作戰》新動畫啟動

獨立遊戲團隊奪電玩展最佳美術　

女賽評遭批裙子太短、變黑衣人反擊

瑜伽女「雙腳開槍」影片爆紅

男清閣樓翻出寶可夢卡價值百萬

劇本寫太像...動畫編劇被警方約談

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366