15年系列《約會大作戰》邁完結　新動畫婚紗十香陪伴到最後

記者楊智仁／綜合報導

由知名小說改編的《約會大作戰》於 2013 年播出首季動畫，不知不覺變成許多粉絲的童年回憶，上季動畫 ( 第五季 ) 也已經兩年前的事情，不過如今約會戰爭即將再起，本周官方宣布推出全新動畫企劃《Date A Live F Last Date》，預告故事邁入最終決戰階段。

▼15年系列《約會大作戰》邁完結。（圖／翻攝自推特）

《約會大作戰》為橘公司撰寫、つなこ繪製插畫輕小說，共有四季動畫，故事講述「精靈」是從未知世界來的迷之少女，每當她們降臨時便會引發名為「空間震」毀滅災害，與之對抗方法只有兩種：以武力將其殲滅、和精靈約會讓她們迷戀上自己。本次公開的視覺圖，夜刀神十香身穿婚紗登場，營造出強烈神秘氛圍，預告影片則集結 12 位精靈角色，暗示劇情將迎來關鍵收束。

原作者橘公司表示，自新企劃發表以來已過一年，感謝粉絲耐心等待，並形容本次標題與視覺圖都「別具深意」，尤其是婚紗造型的十香背後究竟代表什麼，仍有待後續揭曉。他也提到《約會大作戰》迎來 15 周年，能夠持續推出新作並發展至今，對創作者而言相當珍貴，並向長期支持的粉絲表達感謝。

聲優方面，為男主角五河士道配音的島崎信長表示，自接觸角色以來已超過 10 年，能一路陪伴角色成長感到非常開心，未來也會帶著最初的熱情全力投入演出；飾演十香的井上麻里奈則透露，雖然先前已知道會有新企劃，但內容一直保密，這次正式公開讓她十分期待，並笑稱「既然走到這一步，當然要陪伴到最後」。