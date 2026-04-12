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瑜伽女「雙腳開槍」影片爆紅　網歪樓秒想小島秀夫：別讓他看到

記者楊智仁／綜合報導

瑜伽長期被視為結合身體與心靈的修行方式，透過不同體位不僅能強化身體柔軟度，也有助於調整心理與情緒狀態。近期一段瑜伽表演影片在社群平台上迅速竄紅，一名女子展現驚人柔軟度與控制力，上演罕見的「雙腳開槍」橋段，不過隨著影片擴散話題也逐漸歪樓，有網友轉發影片並開玩笑寫下「別讓小島秀夫看到」意外引發共鳴，相關貼文在遊戲社群掀起一波熱議。

這個梗之所以能迅速發酵，主要與小島秀夫一貫的創作偏好有關，玩家普遍認為，他對「裸足」呈現特別講究，而影片中瑜伽女子以赤腳完成射擊動作，自然讓不少人聯想到他的風格，甚至有人半開玩笑地標記其工作室，期待未來作品出現類似設計。

回顧過去作品，這樣的特色早已有跡可循，例如《潛龍諜影V 幻痛》中的狙擊手「靜靜」」便以赤腳造型登場。飾演該角色的模特兒 Stefanie Joosten 也曾透露，開發過程中團隊曾針對她的雙腳進行高精度3D掃描。類似的設計理念也延續至新作《死亡擱淺2》，由艾麗·范寧飾演的角色「Tomorrow」同樣是赤腳形象，其腳部建模與動態細節也成為玩家討論焦點之一。

因此當這段「瑜伽女子雙腳開槍」影片出現時，不少玩家第一時間就聯想到小島秀夫。對於一位連角色腳趾細節都反覆打磨的製作人來說，這類兼具力量感與人體藝術的動作，自然容易被視為潛在靈感來源。

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