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劇本寫太像「真實命案」　動畫編劇被警方約談嚇傻：以為要被關

記者楊智仁／綜合報導

曾參與多部日本動畫創作的資深編劇福田裕子，近日在社群平台分享一段離奇經歷，透露自己曾因劇本中的「殺人手法」與現實重大案件高度相似，意外遭警方約談，甚至一度腦補以為自己將背負冤罪入獄，消息曝光後引發網友熱議。

▼劇本寫太像動畫編劇被警方約談。（示意圖／翻攝自SHOPRO推特）▲▼柯南。（圖／翻攝自推特）

福田裕子表示，過去曾發生一起重大凶惡事件，其犯案手法竟與她筆下的劇本內容極為相似，因此被警方列為調查對象之一。她回憶，當時接到警方來電要求前往警署時一度相當恐懼，甚至幻想自己可能被誤認為嫌犯，最終在監獄中度過餘生。當然事情並未朝不好的方向發展，警方最終改在家庭餐廳詢問，前後約談兩次，過程中主要針對劇本中該殺人手法的靈感來源與構思背景進行詳細詢問，警方當時應是希望從創作過程中找出可能與真兇相關的線索。

對此福田坦言，該橋段純粹來自靈光一閃並無特定參考來源，因此未能提供有助於案件進展的資訊，此外，她也依要求提交案發當日的不在場證明與日記影本。有趣的是，第二次會面時氣氛已明顯緩和，福田表示，與警方逐漸熟識後，甚至被要求「分享自己的推理」，讓她忍不住興致高昂地提出各種「誇張又華麗的推理」，自嘲宛如「名偵探」上身。

整起經歷宛如現實版推理劇情，福田裕子幽默表示，當時甚至幻想自己會與刑警搭檔破案、四處捲入事件，不過後來再也沒有接到警方聯絡，讓這段插曲畫下句點。

關鍵字：動畫

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