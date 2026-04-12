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清閣樓意外翻出寶！男三張寶可夢卡價值百萬　婚禮費用有著落

記者楊智仁／綜合報導

英國一名男子在整理家中閣樓時，意外找回童年收藏的寶可夢卡片，原本以為僅值數百英鎊，沒想到經專業評估後，部分稀有卡片總價值上看 2.5 萬英鎊（約新台幣 106 萬元），這突如其來的驚喜讓該名男子高興到「整個人都快暈了」。

▼男清閣樓翻出寶可夢卡價值百萬。（示意圖／達志影像／美聯社）▲▼寶可夢卡牌,神奇寶貝,Pokémon。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，37 歲的安德魯・布朗德（Andrew Braund）將收藏帶往朋友經營的卡牌店鑑定，原本只是想說隨便估個價格，但其中三張來自 2000 年代初期的卡片被確認為高價稀有品，成為拍賣會焦點，其中最具價值的是一張保存近乎全新的「Skyridge 噴火龍閃卡」，估價高達 8000 至 1 萬 2000 英鎊 ( 約台幣 50 萬 )；另一張近全新品同款卡片預估可達 7000 至 1 萬英鎊，而反向閃卡則約 1600 至 2200 英鎊，這些卡片因長期保存在原包裝中保存狀態極佳，成為價值飆升的關鍵。

布朗德回憶，這些卡片多半是童年時由母親在超市或遊戲店購買，他表示，當朋友告知卡片可能價值時「整個人都快暈了」，這批卡片將於 4 月 16 日由英國拍賣行 Ewbank's 拍賣，他也計畫將所得用於與未婚妻的婚禮。

布朗德分享，他約在 8、9 歲時接觸寶可夢，當時在學校風靡一時，甚至一度被校方禁止，後來又重新開放，學生們立刻拿出卡片的畫面讓他印象深刻。他坦言，當年從未想過這些卡片會有今日價值，「如果寶可夢當初真的只是短暫流行，這些卡片現在可能一文不值」。

關鍵字：寶可夢

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