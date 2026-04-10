《英雄聯盟》傳奇主播長毛爆腦中風　本人直播報平安：是自己問題

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》傳奇主播長毛自2021年從中國賽區回來後，就穩定開台與粉絲互動，但在近期直播中，他也透露自己出現「輕微腦中風」，目前已經順利出院、正在恢復中，但身體已經不像以往，語速也有感變慢，未來可能僅剩下「1速嘴」的速度。

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▼電競傳奇主播長毛專訪。（資料照／記者林敬旻攝）



長毛在直播中坦承，去年自己健檢檢查出高血壓後，有持續在運動維持，身體也比以往看起來強健，自己原以為沒事，但自己在家裡出些異常的症狀，自己覺得吃兩顆止痛藥就好，老婆堅持要立刻叫救護車，當時他覺得「大驚小怪」，但還好老婆有發現異狀，及時就醫，才沒有讓病情更嚴重，自己也在醫院躺了整整6天。

他表示，老觀眾其實都知道自己都有血壓問題，這次腦中風也是跟此有關，雖然沒有到非常嚴重，但還是有些微受損，但原來賴以維生的「播報」沒有受到太嚴重影響，自己的工作模式本來就會用另外一種腔調發音，但確實需要重新進行調整，觀眾也發現講話語速比以前更慢。但他也告誡觀眾，有狀況一定要定期就醫，不要「自己覺得沒問題」就忽略掉。

對此，他也不改以往幽默自我調侃自己是「閃現中風」，但事情傳出後也讓不少老粉直喊，「要好好保養身體」、「年紀大了要更注意」、「所有生病都一定要去看醫生！」、「還想看到主播繼續播報」。